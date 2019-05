Jens Runnberg: Därför tog jag mina döttrar på en resa i Jane Austens fotspår

Jag hade ju en gång i tiden en anständig befattning här på tidningen. En av de många höjdpunkterna när jag var kulturredaktör var julhelgerna.

Inför dem fick jag DVD:er av SVT med de ambitiösa historiska dramaserier och filmer som var kronjuvelerna i public service-uppdraget innan Netflix entré ritade om kartan för TV-dramatik.

Inte sällan var det BBC som hade gjort dem.

Inte sällan var det Jane Austen som hade skrivit romanen som var förlagan.

Jag hade sysslat med Austen (1775-1817) redan under litteraturstudierna på Uppsala Universitet, denna litteraturens Mozart enligt DN-kritikern, poeten och litteraturvetaren Ruth Halldén i Vid romanens rötter (Albert Bonniers förlag, 1997)

"Man föredrar det allra bästa. Visserligen är det allra bästa inte alltid det gamla, ty konsten återföds ständigt, men i det enorma utbud som är nutidens är det lättare att nå fram till den äldre litteraturen, ty där är ju sovringen redan gjord."

En mer lustfylld läsning är svår att tänka sig. Mer engagerande romankaraktärer är svåra att tänka sig. En Elisabeth Bennet. En Marianne Dashwood. En George Wickham. En Catherine Morland. En Fitzwilliam Darcy.

Visst kan filmerna och serierna vara vägen in i dessa klassiker. Och eftersom jag vill mina döttrar, elvaåriga Märta och 15-åriga Frida det allra bästa, har vi tittat på dem tillsammans.

De hade väl inte så mycket val, egentligen. Jag lade in veto mot slime-youtubers och Twighlight-vampyrer några TV-kvällar.

Och nu är döttrarna fast.

Min tanke är att efter Mozart går man ju vidare till Beethoven, Bach och även Wagner? Austen kan öppna för Dickens, Thackeray, Brontë, James och Waugh.

Min pricksäkra hustru noterade mitt projekt och gav mig en finfin 50-årspresent - en snitslad bana i södra England, med en synnerligen brittisk hyrbil, bokade övernattningar, scoutade restauranger med bordsreserveringar och lösta entrébiljetter till muséer.

Internet, som jag för övrigt är motståndare till, är ju fantastiskt på det viset. Hur skulle man annars ha hittat den magiska bypuben The Hen & Chicken i Upper Froyle (med 644 invånare) i Hampshire?

Resan började i dock i ett annat, girigt konsumerat TV-projekt – Downton Abbey, ödena för herrskap och tjänstefolk i ett fiktivt countryhouse – i själva verket mest inspelat på Highclere Castle i grevskapet West Berkshire.

Två tusen gullvivor på de mjukt böljande gräsmattorna hade just slagit ut när jag svängde in vår Mini Cooper på slottsparkeringen.

En kombination av drakonisk beskattning av ägarna, lägre priser på jordbruksprodukter och mer rättvisa löner för de anställda välte förutsättningarna för många av dessa residens.

Under den första delen av 1900-talet hade mången skuldsatt gentleman att välja på att riva byggnaderna eller överlåta dem till The National Trust.

Men earl och lady Carnavon håller i den raka linjen anfäder från 1679, och har under trycket (och för att finansiera reparationer på miljontals pund på den slitna huvudbyggnaden) från horder av fotograferande japaner och amerikaner öppnat sin bostad för den som löser biljett.

I första våningens representationsrum råder dock fotoförbud och ingen presslegitimation från äran och hjältarnas landskap i Sverige ändrar den saken, trots ett milt försök till övertalning. Det blir litet märkligt att gå runt i ett överdådigt men statiskt 1800-tal där det står familjebilder från 1990-talets skidsemestrar på byråerna.

Källarvåningen är utblåst, det går inte att gå ned i Mrs Patmore och Mr Carsons kök och matsal för tjänarna. Dessa scener spelades in någon annanstans.

Därefter satte vi av längs A339 mot Jane Austens trakter och en övernattning på ett bed & breakfast på blomstergården West End Flower Farm nära Alton.

Men vad är Jane Austens trakter egentligen?

Det står strax klart att det råder en dragkamp om den saken. Mest bodde hon ju i Steventon i Hampshire men prästgården hon växte upp i revs redan några år efter hennes död.

Pappan överraskade sin samtid med att pensionera sig redan vid 69 års ålder och ta sin familj från landsbygden till hektiska och fashionabla Bath.

Flyttarna kors och tvärs i Bath, och särskilt dem efter faderns död efter fem år i staden, när modern och de två systrarna tvangs till inkvartering i allt mindre bostäder på allt mer perifera adresser, beskrivs med en fnysning av guiderna på Jane Austen House Museum i lantliga Chawton.

– Jane var helt enkelt deprimerad där. Hon avskydde Bath. Hon skrev ingenting under de där åren, säger en av guiderna och betraktar det som det yttersta beviset för sin tes.

Men Jane Austen kanske helt enkelt hade för kul i Bath för att ha tid att skriva där, och någon publicerad författare var hon ju inte heller än?

Det tog flera år i Chawton av renskrivande, ändrande och förfinande, och framför allt tiden hon kunde frigöra, innan de hänförande välkomponerade, ironiska och pricksäkra romanerna kunde börja ges ut (först Förnuft och känsla 1811).

Hopplöst gammal var hon ju redan vid flytten till Bath som 25-åring; en framtid som nucka såg alltför sannolik ut och det visste hennes far. Bath kan ha varit sista chansen.

Troligen beordrade han henne ut i Baths sociala och intensivt kulturella liv med konserter, bjudningar, teaterbesök, danssalonger, högläsningar, föreläsningar och diskussionspromenader.

Jane Austen var vid ett tillfälle faktiskt förlovad. I tolv timmar. Hon ångrade sig morgonen efter frieriet och drog tillbaka sitt ja. Hon förblev ogift och barnlös.

Förenklat uttryckt är Chawton platsen för de mer inbitna austenianerna. Där finns det byhus (en cottage) som brodern Edward hyresfritt upplät till Jane, modern och systern Cassandra efter att han i ett långsökt arv kommit att inte bara bli ägare av en utan två mycket stora lantliga fastigheter med tillhörande marker och byggnader.

Anslaget är väsentligt mer akademiskt i Chawton, där man verkligen kan fördjupa sig (eller, som i mitt fall, förklara ett och annat för guiderna om hur det egentligen var).

En anledning till det är att University of Southampton samarbetar med Chawton Houses fantastiska bibliotek med 9000 titlar magasinerade i en klimatsäkrad, nybyggd källare under herrgården, inom ramen för The Centre for the Study of Early Women's Writing, 1600–1830.

The Old Kitchen Tea Room i Chawton House serverar denna dag tomatsoppa och scones. Där hittar jag den senaste utgåvan av lokaltidningen Alton Post Gazette och förlorar mig i den. Den fria pressens roll är densamma.

Hur kommer det sig att de för många kommunala cheferna inte behöver sänka sina höga löner när ett besparingspaket ska antas? frågar sig tidningen i en osignerad artikel.

Jag håller en miniföreläsning för döttrarna om granskning av makten och slöseri med skattepengar (och av någon anledning himlar de med ögonen).

Efter att ha ryckt in som pigor i köket i uthuset vid Jane Austens bostad, som har bevarade recept på långkok på kalvhuvud, och prövat att skriva en romans öppningsmening med gåspenna doppad i bläck, tycker döttrarna att vi ska åka till världsarvet Bath.

Drygt fyra meter under markytan i Bath finns resterna av att det var romare som anlade och under tre sekler byggde upp denna kurort med heta vattenkällor som strömmar upp ur marken.

Någonstans i turistfällors ursprung fanns en genuin, unik upplevelse. Den som gör det enkelt för sig hoppas att den finns kvar och förvånansvärt ofta fungerar det.

Jag ska villigt erkänna att vi sökte upp dessa hot spots och njöt av dem, fast vi besökte de ställen som många andra turister gör i Bath.

Bath är en arkitektoniskt bevarad pärla - inga stadsplanerare verkar ha fått fritt spelrum för funktionalism. Den väldiga klosterkyrkan är uppförd i gotisk perpendikulärstil, men Bath är en mycket georgiansk stad. Mycket var nyuppfört när Jane Austen gick på samma gator som vi.

Vi var ganska mätta på Bath efter två dagar i staden, och det mer kommersiellt inriktade Austenmuseet där höll inte alls samma klass som det i Chawton.

Därför ställde vi färden till huset i Oxfordshire, en och en halvtimme bort, i vilket Winston Churchill föddes, och även där förklarade jag ett och annat för guiderna.

VILL DU KOPIERA RESAN?

DAG 1:

Hyrbil Gatwick till Highclere Castle utanför Newbury,, 1 h 20 min.

Därefter 45 min till Bed & Breakfast på West End Flower Farm, i Upper Froyle. Promenad genom byn till The Hen & Chicken på kvällen.

DAG 2:

Tio minuters bilfärd till The Jane Austen House Museum. 650 meters promenad därifrån till ståtliga Chawton House, där hennes bror bodde.

1 h 45 min till Bath (undvik motorvägen M4) med tvådygnsparkering på Manvers Street Car Park i centrum. Övernattning i 1600-talshuset där Three Abbey Green driver Bed & Breakfast. Reservera historisk middag på Sally Lunn's Historic Eating House.

DAG 3:

Promenera kors och tvärs i Bath med stopp på The Jane Austen Centre, The Royal Crescent, Pulteney Bridge, The Assembly Rooms och The Fashion Museum. Boka i förväg bord för en klassisk Afternoon Tea i The Grand Pump Room. Känn dig som en romare i det varma vattnet på Thermae Bath Spa. Boka bord i förväg för en klassisk Fish & Chips på The Scallop Shell. Gott och enkelt!

DAG 4:

1 h 30 min till huset där Winston Churchill föddes - Blenheim Palace utanför Oxford. Drick förmiddagskaffe med tillbehör i orangeriets restaurang. Englands största privatbostad, och den enda bostaden utöver drottningens som benämns "palats", tar sin rundliga tid att besöka. Bilresan tillbaka till Gatwick tar 1 h 35 minuter.

JANE AUSTEN I FILM OCH SERIER:

Stolthet och fördom. BBC-serien i sex delar skapade en hype 1995 och TV4-utsändningarna hade ett TV-dramas högsta publiksiffror i Sverige någonsin. Håller än.

Stolthet och fördom. Det slog gnistor om Keira Knightley och Matthew Macfadyen i filmen 2005. Bildberättande med stora skönhetsvärden.

Förnuft och känsla. Ang Lee regisserade Emma Thompsons Oscarvinnande manusöverföring 1995 och hon spelade själv mot Alan Rickman, Kate Winslet (som också vann en Oscar) och Hugh Grant. Klart det blir bra då.

Förnuft och känsla. I TV-serien från 2008 sänks tempot och berättelsen är mer finmejslad och lyrisk. Hattie Morahan lyser som Elinor Dashwood.

Övertalning. Filmerna från 1995 och 2007 är jämbördiga, med den tidigare som knapp etta tack vare Ciarán Hinds som kapten Wentworth.

Love and Friendship. Filmatiseringen från 2016 av brevromanen "Lady Susan" lånar märkligt nog titeln från en annan parodi Austen skrev som ung. Hoppa över den här.

Emma. Jag är ju svag för Gwyneth Paltrow (1996) och dissar därför orättvist Kate Beckinsale (1996) och det är lätt att förstå varför Romola Garai nomerades till en Golden Globe för sin tolkning 2009.

Mansfield Park. Filmmanuset 1999 tog sig mer friheter med stoffet än någon annan vågat. Det blev så klart skandal bland austenianerna. Och filmen från 2007 är bättre.

Northanger Abbey. Felicity Jones genombrottsfilm från 2007, med insprängda, gotiska drömsekvenser, är verkligen en pärla.