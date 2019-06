Källviksberget stegar närmare mot villaområde

Frågan om bostäder på Källviksberget har många år på nacken och så sent som för två år sedan växte planerna från 45 bostäder till 170 hushåll där idén presenterades som hushåll med direkt anslutning till skidbacken. "Ski in Ski out", löd parollen och kommunens utvecklingsutskott beslutade under hösten 2015 att ett planförslag för området skulle tas fram.

Förutom buller och snörrök från Källviksbacken finns det i dag tre stycken mobilmaster i området. Men området ligger utanför Faluns förorenade område som löper genom centraum, över Galgberget och slutar nedanför Källviksbacken intill den gamla banvallen.

– Vi har antagit detaljplanen, säger Anders Runström (FAP), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Som planen ser ut i dag så blir det 150 bostäder/villatomter och vi har sagt att man ska beakta fler boendeformer.

I utformningen tar man hänsyn till utpekade naturvärden och gröna stråk har också bevarats för biologisk mångfald. Med det nya området räknar man med en trafiktillströmning på 600 fordon per dygn inom hela området Källviken.

– Sen ska det ju upp till fullmäktige innan det går vidare till fullmäktige, men det finns en enlighet om utvecklingen i det området och det finns vidarestudier om lämplighet och kostnader som ser bra ut. Men det här är det första steget och vad jag vet så finns det inga orosmoln gällande föroreningarna i marken där, säger Runström.