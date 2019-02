Kvinna stal kläder på second hand-affär – uppger att kläderna tillhörde henne

Den nu dömda kvinnan är i 60-årsåldern och bosatt i Falu kommun. I mitten av september i fjol befann sig kvinnan på en second hand-affär i Dalarna. En anställd noterade att kvinnan gick in i en provhytt och sedan lämnade den, iklädd andra kläder än när hon gick in.

Kvinnan har förnekat brott och uppgett att hon kom till affären för att lämna in kläder. Enligt henne hade hon på sig vissa av plaggen när hon gick in i provhytten men att hon lade ner en sjal i sin väska innan hon lämnade provhytten. Sedan lämnade hon affären utan att lämna in kläderna, eftersom det var lång kö. Kvinnan försökte förgäves förklara att det var hennes egna klädesplagg som hon anklagades för att ha stulit men ingen trodde på hennes förklaringar.

Enligt den anställde var det inte alls lång kö vid inlämningen vid tillfället.

Falu tingsrätt anser att kvinnans uppgifter om varför hon inte lämnade in kläderna, som hon hade tänkt, och i stället gick ut med dem är ologiska och osannolika. Sammantaget anser tingsrätten att det är bevisat att kvinnan stal klädesplaggen.

Falu tingsrätt dömer kvinnan för ringa stöld. Hon döms till att betala 30 dagsböter à 80 kronor, sammanlagt 2 400 kronor. Hon ska även betala 1 500 kronor i skadestånd till föreningen som har second hand-affären.