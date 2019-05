Mer än 160 platser fyllda i Faluns nämnder – här är alla namnen

Det rörde sig om såväl egna som gemensamma nämnder. De sistnämnda, listade i slutet av denna text, sköter funktioner som till exempel löner och upphandling, tillsammans med en eller flera andra av Dalarnas kommuner.

De allra första valen omfattade för övrigt val av kommunfullmäktiges presidium. Det består nu av Göran Forsén (M), ordförande, Maria Gehlin (FAP), 1:a vice ordförande samt Anna Strindberg Lennhed (S), 2:a vice ordförande.

Redan innan centerpartistiske kommunalrådet Joakim Storck drog nämnd för nämnd förvarnade han om hans politikerkolleger skulle får höra många namn de närmaste minuterna.

– Det är ganska mycket, tio sidor. Tycker ni att det låter som sjöväderrapporten så tycker jag också det, sa han skämtsamt innan han inledde dragningen.

Sammanlagt rörde det sig om 161 platser som skulle fyllas med ledamöter eller ersättare från de partier som faluborna röstade in den 7 april i år.

Mandatperioden för samtliga nämnder bestämdes bli mellan 1 juni i år och 31 december 2022.

Här nedan de ordinarie ledamöterna i respektive styrelse nämnd som fick förtroende av Falu kommunfullmäktiges ledamöter.

Barn- och utbildningsnämnden (13 ledamöter och 13 ersättare): Björn Lungqvist (M), ordförande, Elisabeth Root-Eriksson (C), 1:a vice ordeförande Berit Fredriksson (S), 2:a vice ordförande samt ledamöterna Tina Sjöström (M), Susanne Höglund (C), Clas Andersson-Blom (KD), Maud Pettersson (L), Linus Niklasson (S), Helena Fridlund (S), Fredrik Persson (S), Anton Ek (V), Elisabeth Rosenius (MP), Knut C.A Scherman (SD).

Kultur- och fritidsnämnden (11 ledamöter och 11 ersättare): Svante Parsjö-Tegnér (L), ordförande, Katarina Gustavsson (KD) 1:a vice ordförande, Sofie Eriksson (S), 2:a vice ordförande. Ledamöter är Bertil Eek (M), Catharina Enhöring (M), Britt-Marie Ahlenius-Romlin (C), vakant ledamot (S), Kristina Andersson (S), Sofie Edquist (V), Kenth Carlsson (MP), Marcus Lövblom (SD),

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (13 ledamöter och 13 ersättare): Anders Runström (FAP), ordförande, Susanne Martinsson (C), 1:a vice ordförande, Kenneth Wåhlberg (S), 2:e vice ordförande samt ledamöterna Kent Svens (M), Andreas Johansson (M), Jenny Drugge (C), Thomas Strömberg (KD), Monica Enarsson (S), Lars Jerdén (S), Paul Aspfors (S), Erik Edqvist (V), Richard Holmqvist (MP), Tony Källgren (SD).

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (7 ledamöter och 7 ersättare): Katarina Gustavsson (KD), ordförande, Göte Tronshagen (M), 1:e vice ordförande, Birgitta Petterson-Frank (MP), 2:a vice ordförande, Birgit Westhed (C), Tore Karlsson (FAP), Christer Pettersson (S), Kjell Nordqvist (V).

Omvårdnadsnämnden (11 ledamöter och 11 ersättare): Camilla Andersson Sparring (C), ordförande, Vanja Ottevall (M), 1:a vice ordförande, Barbro Ödlund (S), 2:a vice ordförande, Gunilla Franklin (M), Per Johan Backlund (C), Katarina Gustavsson (KD), Kent Blomqvist (S), Birgitta Gradén (S), Claes Mankler (S), Pia Persson (V), Jim Aronsson (SD).

Socialnämnden (11 ledamöter och 11 ersättare): Anders Lind (M), ordförande, Daniel Drugge (C), 1:e vice ordförande, Christina Knutsson (S), 2:a vice ordförande, och ledamöterna Carl Ström (M), Helena Lindström (M), Mia-Maja Gustavsson (KD), Mustafa Güclü (S), Kajsa Henriksson (S), Per-Erik Rapp (S), Svante Olsson (V), Kjell Nylén (SD).

Valnämnden (10 ledamöter, inga ersättare): Håkan Hammar (M), ordförande, Clas Andersson (KD), 1:e vice ordförande, Anna Fält (S), 2:a vice ordförande, Emelie Danielsson-Englöf (C), Inger Strandmark (L), Anders Runström (FAP), Christer Gustafsson (V), Jonas Åsenius (MP), Knut C.A Scherman (SD).

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (1 ledamot och 1 ersättare från Falu kommun): Mats Dahlberg (M).

Gemensamma nämnden för alkohol tobak och receptfria läkemedel, ATL-nämnden (1 ledamot och 1 ersättare från Falu kommun): Anders Lind (M).

Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna (1 ledamot och 1 ersättare från Falu kommun): Camilla Andersson Sparring (C).

Gemensam språktolkarnämnd (1 ledamot och 2 ersättare från Falu kommun): Anders Lind (M).

Gemensam nämnd för löne- och pensionsadministration för kommunerna Falun och Säter: (2 ledamöter och 2 ersättare): Sven-Olov Ytterholm (FAP), Jonas Lennerthson (S).

Gemensam nämnd för överförmyndare i samverkan (1 ledamot och 1 ersättare från Falu kommun): Daniel Drugge (C).

Räddningstjänsten Dala Mitt (3 ledamöter och 3 ersättare från Falu kommun): Veronica Zetterberg (M), Joakim Storck (C), Susanne Norberg (S).