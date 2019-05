Modevisningen starten på Vårsmak 2019 i Falun

För andra året i rad arrangerar Drottning Blankas stylistprogram en modevisning. De kallar själva eventet för Falu Fashion.

Skolan har i år samarbetat med centrala stadsrum i Falun, där modevisningen blir en del av Vårsmak, evenemanget under torsdagskvällen där Faluns stadskärna välkomnar folk med fina erbjudanden, och stans restauranger håller extra öppet under kvällen. Modevisningen var tänkt att hållas i Geislerska parken, men den rådande väderleken bjöd istället in till Falangallerian. Här gick 20 stylade elever modevisning från Drottning Blanka.

Alexandra Pettersson och Emilia Nyman var konferencierer. Modevisningen fick sällskap av både dansare från Sinclairs dansstudio i Falun och musikelever från Brunnsviks folkhögskola i Borlänge.

– Det är Drottning Blanka som kommit på Falu Fashion som tagit hit dansare, musiker från Brunnsvik. Det är andra året för oss. Det blev jättelyckat förra året, men då var vi utomhus också, säger Emilia.

De vill båda bli stylister efter studenten.

– Programmet vi går är väldigt bra och det är en väldigt bra skola, säger Alexandra.

Smink och hår är fixade från alla tre årskurser på Stylistprogrammet.

Många butiker i Falangalleria har varit med och sponsrat med kläder, accessoarer och smink,

– Det känns väldigt roligt. Det är många fler som är med och sponsrar i år, för att det blev så lyckat förra året.

Jacob är lärare på Handelsprogrammet på Drottning Blanka.

– Jag tycker det är roligt att vara med på det här eventen och skapa och hjälpa till. Vi är flera lärare här som hjälper till och fixar för det krävs några antal händer för att rodda ihop allt det här. Det här är en möjlighet för dem att få undervisning ute och inte bara vid skrivbordet. Estetprogrammet är med och fotar och filmar så alla årskurser är med vilket är jättekul, säger Jacob.

Modevisningen är tänkt att det ska bli ett återkommande evenemang.

– Det här är vårens modevisning för dem. de gör tre, fyra stora evenemang under året och modevisningen blir det stora fokuset på våren, det är klart man vill vara delaktig.

– Jag gillar programmet, eleverna, lärarna. Vi är framgångsrika att skapa något bra för eleverna avslutar Jacob Lönnerdahl.