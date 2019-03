"Så mycket bättre"-stjärnan gör enda dalastoppet på Faluns gratisfestival

Den Göteborgsbördiga-artisten Albin Lee Meldau debuterade 2016 med singeln "Lou lou" och EP:n "Lovers" som båda gick varma på streamingtjänsterna. Förra året fick han sitt stora folkliga genombrott genom sin medverkan i TV4:s "Så mycket bättre".

I sommar ger han sig ut på turné där hans enda stopp i Dalarna alltså blir på Falufestivalen Granny goes street den 7 september.

- Vi är mycket glada åt att Albin Lee Meldau valt Granny Goes Street som enda dalaspelning i sommar! Redan när hans dag i ”Så mycket bättre” sändes på TV tog vi kontakt med hans management och bokare och nu är det äntligen klart. Han har på kort tid etablerat sig som en av landets populäraste artister med utsålda arenor under hela vinterturnén, säger arrangören Per Staffas i ett pressmeddelande.

Granny goes street brukar kallas "Sommarens sista festival" och brukar arrangeras i slutet av augusti eller i början av september varje år utanför Kulturhuset tio14 i Falun. Gratisfestivalen består av bland annat konserter, åkattraktioner, ansiktsmålning och marknad. Förra året uppträdde till exempel Samir & Viktor och Miss Li.

Från att tidigare varit en ren utomhusfestival så flyttade festivalen inomhus på kvällen från och med förra året där besökarna kunde välja mellan ett drogfritt alternativ och nattklubb inne på Falun Bowling & krog.