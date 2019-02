Skrev tal till FN:s generalförsamling – Nu är Tania ambassadör för mänskliga rättigheter

Första priset är en resa till Island och USA där Tania, tillsammans med andra jämnåriga från Europa kommer att förkovra sig mer i FN:s arbete för mänskliga rättigheter.

Tania Gazi går första året på Samhällsprogrammet med inriktning beteende på Falu Frigymnasium och det var en glad och lättad elev som under fredagen tog emot priset från jurymedlemmarna i Odd Fellow.

I drygt två månaders tid har eleverna i årskurs ett och två på Falu fri- och Lugnetgymnasiet fått skriva uppsatser på temat FN. Tania var den enda i sin klass som valde att bidra med ett tal till världens makthavare vid FN:s generalförsamling. Ett tal om yttrandefrihet.

En lång startsträcka kom det att bli. Att skriva talet var ingen självklarhet.

– Jag kämpade hårt. Det var en lång process. Är det här bra nog resonerade jag och tvivlade på mig själv, säger Tania.

Varför tror du att du vann?

– Jag tror att jag vann tävlingen eftersom talet representerar hur viktigt det är att kämpa för mänskliga rättigheter, och innebörden av att vi behöver engagemanget från alla för förverkligandet av det. Dessutom jobbade jag väldigt hårt med det här talet och om jag skulle få möjligheten att hålla det för FN skulle jag göra det, säger Tania.

Motiveringen från Odd Fellows jury löd bland annat.

– Vi var imponerade över talet. Vi ser mycket av de negativa nyheterna i media och vi vill se till att förmedla de goda nyheterna. Tania har gått en bra bit på vägen tyckte vi, säger Berit Telde, jurymedlem.

Pepp och stöd fick hon från sin mentor Jesper Hellqvist som gjorde det lättare att komma vidare i skrivprocessen.

Tania gjorde upp om första priset med tre andra elever. De hade valt att skriva ett tal utifrån ämnen som stormakternas vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Den gyllene regeln samt om FN:s jobb för utsatta barn i den tredje världen.

Bakgrunden till projektet European Odd Fellow Youth Tour grundades av tidigare presidentfrun Eleanor Roosevelt, som var en aktiv människorättskämpe och även en av dem som formulerade den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Sedan 1992 har svenska ungdomar deltagit i resorna till USA men också till Kanada.

Den 14 juli börjar den 10 dagar långa resan. Första anhalten är Island där bland annat ett dopp i den blå lagunen väntar, och eleverna får lära sig mer om förnybar energi och hur vi bäst kan ta tillvara den.

Resan fortsätter sedan mot USA och New York. De kulturella inslagen som ett besök på moderna museet (MOMA) kommer blandas med besök till de mer historiska platserna, som frihetsgudinnan och FN:s högkvarter där föreläsningar för ungdomarna är redo att genomföras.

– Jag vill uppleva så mycket som möjligt. Det är så mycket jag kommer få vara med om. Få vara i FN:s högkvarter och träffa andra likasinnade och engagerade ungdomar. Samla på mig rik erfarenhet. Odd Fellow sa att jag blir nu ambassadör för mänskliga rättigheter. Wow, det känns jättestort, säger Tania.

Att få verka inom FN är något Tania ser som en dröm.

– Jag vet inte om vad än. Jag brinner iallafall mycket för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Att folk ska tro på sig själva och att de kan bidra med något.

Nedan följer utdrag från avslutet av Tanias tal till FN:s makthavare i original, följt av en översättning till svenska.

” Couldn’t we all in unity instead use our press freedom, not to gain more power, but to limitlessly give power to those who have none - so everyone is included in believing in their capacity to create a better world no matter who they are. ”

” Kan inte vi alla gemensamt istället använda vår yttrandefrihet - inte för att få mer makt, men för att gränslöst ge makt till de som inte har nån, så att alla är inkluderade i att tro på sin kapacitet att förändra världen oavsett vem de är. ”