Talkshow med "The Mauler" hålls i Falun: "Första och enda av sitt slag"

Onsdagen den 6 mars kommer MMA-stjärnan Alexander "The Mauler" Gustafsson till Falun Bowling & Krog för att medverka i en Live-talkshow. Moderator för kvällen är Stefan Jonsson och det finns möjlighet att ställa frågor till "The Mauler" via en tävling som hålls via Facebookeventet för arrangemanget.

"Eventet är hittills det första och enda av sitt slag och ett gyllene tillfälle att få spendera en mycket givande och spännande kväll tillsammans med Sveriges i särklass hetaste UFC-fighter, Alexander ”The Mauler” Gustafsson", skriver Robin Sjöblom, från Falun Bowling & Krog, i ett pressmeddelande.

Biljetterna till talkshowen släpps onsdagen den 30 januari.