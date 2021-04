Faluläkare forskade om farliga fetter: "Gurkmeja överraskar"

Hjärtkärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i vårt samhälle. Forskare har under årtionden kämpat för att förstå varför vi blir sjuka. I samband med detta har forskningen kring det så kallade kolesterolet intensifierats.

Kolesterol är ett livsnödvändigt ämne. Det ingår som en nödvändig byggsten i varje cell i din kropp.

Två typer av kolesterol brukar nämnas i sammanhanget; LDL, kallat för det ”onda kolesterolet” och HDL, det ”goda kolesterolet”.

Ett högt kolesterolvärde i blodet kan statistiskt innebära en ökad risk för hjärtsjukdom. Men det beror mycket på. En hög nivå av HDL, innebär tvärtom mindre risk för hjärtsjukdom.

Nu har två läkare och forskare i Falun gjort en systematisk översikt över vilka livsmedel som påverkar "det onda" kolesterolet i blodet.

Malin Schoeneck, AT-läkare i Falun, och David Iggman, distriktsläkare vid Vårdcentral Svärdsjö och disputerad forskare vid CKF, Centrum för klinisk forskning - primärvård, har under 2018 till 2020 undersökt vilka livsmedel som påverkar det så kallade LDL-kolesterolet.

– Ett livsmedel som med hög tillförlitlighet visar sig höja LDL-kolesterolet är ofiltrerat kaffe såsom kokkaffe. Däremot tomater, soja, vissa nötter exempelvis mandlar samt hela linfrön har en LDL-kolesterolsänkande effekt, berättare David Iggman.

Malin och Davids studie bekräftar också etablerad kunskap kring LDL-kolesterolsänkande effekter vad gäller livsmedel där högt innehåll av gelbildande fibrer, till exempel havre, korn och psylliumfrön har sänkande effekter, likaså livsmedel med tillsatta växtsteroler som till exempel blomkål och broccoli.

– Omättade fettsyror som till exempel flytande oljor är att föredra framför hårda fetter. Med något lägre tillförlitlighet konstaterades att socker har en viss LDL-kolesterolhöjande effekt, och att andra sorters fibrer, fullkorn, baljväxter, avokado, gurkmeja och grönt te har kolesterolsänkande effekter, berättar Iggman.

Är resultaten som förväntat eller blev ni överraskade av något ni hittade?

– Vi hade inte förväntas oss att gurkmeja skulle ha en LDL-kolesterolsänkande effekt. Just de resultaten hade inte heller högsta graden av tillförlitlighet och skulle behöva studeras vidare innan man kan dra helt säkra slutsatser, berättar Mailn Schoeneck.

Forskarnas förhoppning med studien är att den kan bli en hjälp för den expertis som skriver behandlingsriktlinjer, till exempel för högt kolesterol och för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Resultaten har redan kommit till användning för en studie på frivilliga patienter vid Svärdsjö vårdcentral som genomfördes 2018 till 2019.

– Den studien kan förhoppningsvis ge en fingervisning om vilka kostråd som fungerar i praktiken för vår lokalbefolkning, berättar David Iggman.

Fakta

Malin Schoeneck och David Iggman skulle ha presenterat sin studie på en vetenskaplig kongress i Spanien förra sommaren, men den blev tyvärr inställd på grund av pandemin. Resultaten finns nu istället tillgängliga för alla att läsa.

Studien ”The effects of foods on LDL cholesterol levels: A systematic review of the accumulated evidence from systematic reviews and meta-analyses of randomized controlled trials” är publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.