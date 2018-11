Museet färgas orange för våld mot kvinnor - 106 kvinnor utsatta i Falun förra året

På söndag inleds den årliga aktionen 16 dagar mot kvinnovåld under kampanjnamnet Zonta Says No. Bakom står organisationen Zonta International med cirka 30 000 medlemmar i 66 länder, och flertalet byggnader världen över kommer att lysas upp med orange som är organisationens signaturfärg.

Syftet med kampanjen, och det organisationen jobbar för, är att våld, hot och trakasserier mot kvinnor ska upphöra, samt att barn inte ska kunna ingå äktenskap före myndighetsdagen eller mot sin vilja.

Även lokalt uppmärksammas frågan. I Falun kommer Dalarnas museum att lysas upp i orange och i fönstren ut mot ån kommer man sätta upp stora vepor. På stadsbiblioteket kommer bokbord finnas på temat våld mot kvinnor.

– Det är viktigt att vi pratar om detta och uppmärksammar det och står upp för att det inte får förekomma våld. Tillsammans får vi hjälpas åt för att rädda liv, säger Ann-Louise Larsson, ordförande Falun-Borlänge Zontaklubb.

Under förra året anmäldes 106 våldsbrott i Falun mot kvinnor över 18 år där den misstänkte är en man. Detta enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Flest fall handlar om misshandel inomhus i en nära relation (31 anmälningar) eller misshandel inomhus där parterna är bekanta med varandra (22 anmälningar). 11 grova våldtäkter inomhus anmäldes förra året.

– Det är fruktansvärt att det är så idag. Samtidigt tänker jag att det här är så många som är anmälda, men att det också finns ett stort mörkertal och det är oroväckande, säger Ann-Louise Larsson.

Den 4 december anordnas en ljusmanifestation i kampen mot våld i nära relationer utanför Dalarnas museum i Falun. Det följs av ett författarsamtal med Anna Tägtström Visconti om hennes bok Framtidskontraktet, där våld i en nära relation och hur författaren tog sig ur det skildras. Det blir också samtal om det aktuella läget i Falun och Borlänge med företrädare för Kvinnojouren Kullan, länsstyrelsen, författaren Anna Tägtström Visconti och hovslagare Lars Andersson, som vuxit upp i ett misshandelshem. Moderator är Ann-Louise Rönestål Ek.