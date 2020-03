Färre besökare – men gymmen har inga planer på att bomma igen: "Än så länge funkar det"

– Så länge myndigheterna inte säger något annat fortsätter vi att ha öppet, säger Patrik Holmlund som driver Gymmet i Ludvika och Smedjebacken.

Liksom hos Actic i Sporthallen har han märkt att antalet besökare har minskat den senaste tiden.

– Alla är lite extra försiktiga och kommer det in besökare eller personal med symptom så säger vi till dem att gå hem. Men ge det här ett par veckor till, sen orkar folk inte isolera sig längre.

– En del äldre medlemmar har ringt med funderingar, men generellt så fortsätter de att komma, säger Michael Frejd som den här dagen står bakom receptionsdisken i Ludvika.

Gymmet har åtta heltidare och drygt 30 timanställda på lönelistan. Så här långt har man dock inte behövt dra hårt i någon ekonomisk handbroms.

– Det är lite löner som ska ut, men än så länge funkar det, säger Patrik Holmlund och tackar upplägget med medlemskort som sträcker sig över längre tidsperioder.

Samtidigt försöker han själv göra vad han kan för att stötta andra lokala företagare som just nu har det betydligt kämpigare.

– I kväll ska jag beställa hämtmat. Det här kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för många, och alla måste hjälpas åt.

Även i Sporthallen är det just nu "business as usual", med skillnaden att antalet personer som går in genom skjutdörrarna är färre än vanligt.

– I går kom de första badgästerna vid 11.30, men i dag var det fyra äldre här på morgonen, säger Britt-Louise Myhrman som bemannar kassan.

I bassängerna fortsätter också skolorna att bedriva simundervisning för sina elever. Frågeställningar kring hur lämpligt det är att hålla badhus öppna har dykt upp på sina håll, men kommunen har i nuläget inga andra planer än att följa myndigheternas rekommendationer.

Det har inte heller Roger Lundin på Actic, som när tidningen träffar honom precis har hämtat en kartong med tvål.

– Vi får varje dag återkoppling från centralt håll om saker vi ska följa. Det känns bra att ha den tryggheten. Träning och att hålla sig frisk är kanske viktigare än någonsin just nu, säger han.

Tillsammans med ytterligare en anställd ser Roger Lundin till att hålla Actics gym i Ludvika och Grängesberg i gång. Om kedjans varsel kommer att påverka dem på något sätt hade han på torsdagsförmiddagen ännu inte fått någon information om.

Gällande antalet besökare så tror Roger Lundin att kurvan snart kan börja vända uppåt igen.

– Jag tror att allt handlar om information. Får man mer kunskap och sundhet i diskussionen så kan folk våga sig ut på stan igen.

På torsdagseftermiddagen var det fortfarande oklart hur Actics varsel påverkar Ludvika och Grängesberg.

"Vi har i dagsläget inte möjlighet att delge hur många som varslas i respektive län", skriver Actic Groups vd Anders Carlbark i ett mejl till tidningen.