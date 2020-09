Färre bilade utomlands under sommaren – ökning av skadefall med 70 procent: "En del kniviga situationer i Norge"

SOS International har sammantaget fått in 70 procent färre fall av skador än under samma period förra året. Den nya statistiken gäller antalet inrapporterade fall till SOS International där försäkringstagare fått problem med bilen utomlands under perioden juni, juli och augusti.

Annars följde de svenskar som ändå valde att ta bilen ut i Europa i somras ett liknande resmönster som tidigare somrar. Tyskland är ett givet transitland och toppar listan över topp 10-skadeländer.

Danmark upp som tvåa, även det ett transitland. När det gäller vårt nordiska grannland var däremot framkomlighet begränsad i år då gränsen mot hela Sverige öppnades först den 1 augusti.

– Danmark höll under sommaren sina gränser öppna för delar av Sverige, beroende på smittspridning, och från den 1 augusti har alla svenskar varit välkomna. Innan dess tillät de ändå svenskar att resa igenom eller till landet vid särskilda skäl som exempelvis för jobb eller begravning, säger Cecilia Billhammar, manager på Team International på SOS International.

Det har uppstått en del kniviga situationer i Norge som vi behövt lösa på andra sätt än tidigare.

Skadeanmälningarna minskade med 75 procent minskade i Norge jämfört med 2019. Norge har på grund av sina karantänregler gjort det svårt och osäkert att ta sig in i landet.

– Det har uppstått en del kniviga situationer i Norge som vi behövt lösa på andra sätt än tidigare. Exempelvis om kunden blivit tvungen att lämna sin bil i Norge för reparation och återvänt hem till Sverige. När det sedan blivit dags att återvända för att hämta hem den lagade bilen, har vi stått inför problematiken att kunden eventuellt skulle behöva stanna i landet för två veckors karantän innan kunden kunnat resa hem igen, säger Cecilia Billhammar.

Cecilia Billhammar tror att en del kommer att fortsätta att resa trots coronavirusets framfart.

– Många svenska resenärer har lokala boenden utomlands, exempelvis i Spanien och Frankrike. Om de släpper in resenärer på destinationen återvänder många till sina bostäder utomlands. Däremot verkar många svenskar lyssna till UD:s reserekommendationer. Vi registrerade en kraftig minskning i antalet ärenden när UD avrådde från resor utomlands, säger managern på Team International på SOS International.

FAKTA/Topp-10 skadeländer under 2020 (2019 inom parentes)

1. Tyskland (1)

2. Danmark (3)

3. Norge (2)

4. Frankrike (4)

5. Spanien (9)

6. Kroatien (6)

7. Finland (7)

8. Polen (8)

9. Turkiet (ny)

10. Italien (5)

Fakta: SOS International