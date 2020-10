Färre vräkningar – ensamma mammor extra utsatta: "Risk att drabbas av pandemins effekter längre fram"

Färre vräkningar genomfördes av Kronofogden under årets första sex månader än under samma period i fjol.

Antalet berörda barn har minskat från 253 till 245 men däremot har fler barnfamiljer varit tvungna att lämna sin bostad.

I Dalarna var det tre vuxna och fem barn som berördes av vräkningar under perioden.