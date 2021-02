Fasching – en bok för jazzälskare

Göran Jonsson har tidigare berättat om den svenska jazzhistorien i ”Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige”. Den boken kom ut 2018. När Jazzclub Fasching på Kungsgatan 63 i Stockholm skulle fylla 40 år 2017 kom tanken på att ge ut en bok om denna jazzens högborg.

När Fasching fyllde 15 år hade det getts ut en bok. Då var det Föreningen Faschings Vänner, som gav ut ”Jazz – En kärlekshistoria. Musiker berättar.” Göran Jonsson fick nu frågan om han ville skriva den nya boken. Föreningen Faschings Vänner ställde upp med ett ekonomiskt bidrag.

Boken innehåller otroligt mycket bilder och är i stort format, tjock och tung. Inget för den som vill ligga och läsa. Det är en bok som kan få ligga på soffbordet att skryta med, men den ska läsas också och den innehåller mycket intressant för jazzälskare, men också för den som vill vara lite allmänbildad.

Boken ger en uppfattning om hur jazzmusiken som konstform hanterats i ett Sverige där det hellre satsades på stöd till opera och operett. Göran Jonsson har i boken fått med mycket mer än bara en jazzklubbs historia.

Bilderna i inledningen gör att det tar tid att komma fram till texten. Det är expressiva bilder som berättar. Man önskar att det var ljud till när man ser musiker och sångerskor i mängd framträda på dessa svartvita bilder.

Bilderna blir ett ”Hall of Fame”. Här finns alla namn (nästan), Nils Landgren, Rolf Eriksson, Monica Zetterlund, Rolf Wikström, Lulu Alke, Eje Thelin och många fler. Senare kommer mer bilder, Rigmor Gustafsson, Per ”Ruskträsk” Johansson, Max Schultz, Linda May Han Oh, Ari Hoenig, Magnus Öström, Isabelle Lundgren och många, många fler.

Fotografer är Christer Landergren och Paul G. Dekers samt även Gunnar Holmberg, Per-Erik Berglund och några till. Under 40 år har det varit mer än 10000 konserter på Fasching och dessutom lunchjazz och skolkonserter, samt mycket annat så det har funnits många tillfällen till bilder.

Boken ger också lite byggnadshistoria och Stockholmshistoria för att ta in läsaren till den plats där Fasching ligger bredvid Oscarsteatern. Det är ett kvarter där det spelades jazz långt innan Fasching på ställen som hette Avalon, La Grande Visite, Bal Palais, Zanzibar. Till Bal Palais kom både Ella Fitzgerald och Oscar Peterson. Stockholm hade haft Gyllene Cirkeln under åren 1962-1969.

Det var Sveriges första riktiga jazzställe och det behövdes ett nytt spelställe, en jazzmusikernas egen scen. Till slut blev det Fasching på initiativ av Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ). Boken går fram i kronologisk ordning och gör små utvikningar, som gör att jazzens och Faschings historia sätts in i ett sammanhang.

Läsaren får ta del av alla turer, som varit och läsa om penningbrist, konkurs och nystart. Föreningen Sveriges Jazzmusiker fick 1976 ett kommunalt bidrag om 72500 kronor per halvår för att huvudsakligen täcka lokalhyran. Någon gång fick FSJ tilläggsanslag. Oscars, som då var operettscen, fick 1,3 miljoner i förlustgaranti.

Göran Jonsson förskönar inte verkligheten. Han skriver om hur musiker fick spela gratis eller för låga gager. Ibland fick musikerna spela för dörren. Ibland spelade de på stödkonserter för att få in pengar till Fasching. Göran Jonssons beskrivning om hur Fasching hankade sig fram genom åren, säger mycket om hur jazzen hanterades och ännu ofta hanteras i Sverige.

Fasching ägs nu av musikerna (FSJ) med 74,5 procent och Faschings vänner, 25,5 procent och får åtta (8) procent av sina intäkter i statsbidrag. Operan får 83 procent (2018). Det som haft stor betydelse för Fasching är Föreningen Faschings Vänner, som kunnat ordna pengar till bland annat en ny flygel, när det behövdes en sådan.

Göran Jonsson berättar också om allt engagemang som funnits och finns, människor som brinner för jazz och som vill att Fasching ska vara en nationalscen för jazz.

Jag, nära nog, sträckläste boken, och jag vet att jag kommer att gå tillbaka till den många gånger om inte annat så för att titta på bilderna. Göran Jonsson har satt Fasching i bokhyllan genom sin genomarbetade och välskrivna bok.

Lennart Götesson

Recensionsfakta:

Fasching av Göran Jonsson

Utgiven av Carlsson bokförlag