Fem år med Ryggåsstugan – EM-segraren Linn, 28 år: ”Jag ser företagandet som min utmaning nu”

Klockan fem på morgonen går Linn Danielsson över gårdsplanen från familjens timrade boningshus till nästa timmerhus – Ryggåsstugan, och startar dagens bakning. När vädret tillåter syns solen gå upp över Storsjön utanför fönstret.

– Det kan vara den bästa utsikten av alla bagerier i Sverige, säger Linn Danielsson.

I fem år har EM-guldmedaljören i Unga bagare drivit året-runt-öppet café vid Snöån i Dala-Järna. Mästarinnan köpte anrika Ryggåsstugan med tillhörande hus 2016.

Marken arrenderas av Järna jordägare, med en klausul som kräver café-verksamhet. På gården vid Storsjöns utlopp ligger även en k-märkt fullt fungerande ramsåg, och på andra sidan viken ligger Snöå skogsarbetarby.

– Det bästa här är naturen. Det är det genuina och miljön som lockar kunderna – något vi satsar på att bevara. Det första de säger är: ”Åh så vackert”, därefter kommer ”Åh så gott det var”, säger Linn Danielsson.

Tillsammans med pojkvännen och kocken Daniel Helin driver 28-åringen cafét med sallader, smörgåsar och bakverk. De tar även emot beställningar på smörgåstårtor och catering för privatpersoner och företag.

Fördelarna med att driva det tillsammans är just det – att vara tillsammans. Paret har två döttrar och med bostadshuset bredvid caféet finns det gott om familjetid.

– En kan vara hemma med tjejerna, eller de kan vara med här. Vi är inte så styrda, och barnen kan sova tills de vaknar.

År 2012 var fyllt med tävlingar för Linn Danielsson, som kammade hem SM-silver och EM-guld i Unga bagare.

– Jag tränade och tävlade bakning det året. Det blev tufft. Sedan var inte storstadslivet något för mig. Jag längtade hem till familjen och naturen.

Konditorn bodde i Stockholm och jobbade på Tössebageriet. Då Helena Helena Ersbjörs Danielsson kom på besök till dottern i storstaden såddes ett frö över en fika när mamman påtalade att Ryggåstugan i Snöån inte hade någon som skulle driva sommarcafét. Helena frågade vad dottern skulle gjort om hon drev det. De spånade i några timmar på olika idéer.

– ”Du vet vad det är du har gjort nu?”, frågade jag min mamma. För vi hade gått igång på alla cylindrar. Hon sådde något litet frö där.

De två kommande åren drev Linn Danielsson sommarcafé. När Ryggåsstugan sedan blev till salu tog konditorn ett års paus för att kalkylera och tog sedan beslutet att satsa allt på företagande vid Storsjön.

Daniel Helin kommer från Karlstad och jobbade som souschef på Green Hotel i Tällberg när paret träffades via Tinder. Profilerna matchade varandra perfekt – båda letade efter en mat- och naturintresserad partner.

Pendlingen till Tällberg tog mycket tid och Daniel Helin sökte sig först till en tjänst i skolköket i Vansbro, med tjänstledigt för julruschen på Ryggåsstugan, och efter ett år anställdes han av sambon.

Idag har de två döttrar. Med mycket hjälp från familjen som rycker ut som barnvakt när det blir rusning på cafét, har familj och företag skötts samtidigt.

– Den enda nackdelen är väl att vi jobbar när andra är lediga, med så har jag alltid jobbat. Vi har våran ledighet tillsammans måndag och tisdag, hela familjen, säger Daniel Helin.

Under pandemin har nya lösningar tillkommit med take away och deltagande i REKO-ringar runt om i Dalarna, där kunder förbeställer av lokala företagare och hämtar varorna på bestämd plats.

– Vi hade aldrig klarat oss igenom pandemin om vi inte varit ett par. Vi bytte av varandra så att någon var på plats dygnet runt. Vi möttes i timmar på natten när vi sov tillsammans.

Däremot blev sommarsäsongen ett uppsving med ”hemester”-gäster. Inför årets sommar har Ryggåsstugan marknadsfört sig via magasin som går ut till Sälen och Siljan-turister och hoppas nu utöka kundkretsen.

– Vi ligger verkligen i skogen. Vi kan inte räkna med att några kunder droppar in, utan de behöver välja att åka hit. Det bra med det är att då sitter de gärna här och njuter längre också, avslutar Linn Danielsson.