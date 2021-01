Ferry och Gunde Svan i talkshow – pappan: "Han har något jag vill ha mer av"

Under fredagens talkshow med Carina Bergfeldt gästade far och son Svan programmet. Tittarna hade fått möjligheten att ställa frågor och en ville veta vad de var stolta över hos den andre.

– Ferry har något jag skulle vilja ha mer av. Det är att han är omtänksam. Jag är nog tyvärr lite mer självisk än vad jag borde vara. Men kanske det är därför jag är där jag är idag, säger Gunde Svan.

– Mamma kallar honom "Jag AB", säger Ferry, skrattar och fortsätter sedan mer allvarligt:

– Det är nog pappas driv jag är mest stolt över. Säga någonting och sedan göra det – det inspirerar mig.

En annan tittarfråga var huruvida uppväxten kantats med "först till brevlådan" och andra prestationstävlingar. Svaret:

– Motivation var det. Hela uppväxten var en tidtagning. Hur fort kan man springa dit? Jag sprang och hämtade grejer i garaget och bad pappa ta tid.

– Du ville förbättra tiden, sa Gunde Svan och skrattade.

Den 15 januari deltog han i Talang, där Bianca Ingrosso skrek av fasa. På en och en halv minut delades tre stockar, med yxa, motorsåg och handsåg. Den uppvisningen gav 23-åringen chans till semi-final längre fram i programmet. Carina Bergfeldts talkshow visar upp en annan sida.

– Det var kul att vara med i talk-show, det var något annorlunda än att hugga i tv, det blir ett litet mer privat framförande, säger Ferry Svan till Sporten.

Ferry Svan tävlar heltid i timbersport. Nu under träningssäsong är han igång från åtta på morgonen till sju på kvällen. Förbereder, ställer allt i ordning och tränar två pass. När Sporten når honom kommer han från träningshallen hemma i föräldrahemmet efter ett styrkepass. I unga år följde sonen i pappans fotspår och tävlade i längdskidor.

– Timbersport är väldigt actionfylld sport som utövas på scen inför publik, väldigt publikvänligt. Det är inte som skidåkningen var förr, man åker iväg och sen kommer man tillbaka. Man kan se allting hända på scenen direkt.

Det var under gymnasiet i Älvdalen, där skogsinriktning föll naturligt efter all tid far och son jobbat tillsammans i familjens skogar, som kärleken till timbersport föddes. Två timmar i veckan under individuellt val fick han praktisera ämnet. Det förenade tonåringens två största intressen: arbete i skogen och idrott.

Det är jag som bestämmer

På Stihl timbersports hemsida kan man läsa beskrivningen: "Timbersport är en adrenalinfylld och spännande sport inom atletisk trädfällning där sågspån och träflisor ryker." En serie skogshuggartävlingar utförs.

– I början var det lite obehagligt med yxan. Då vågade man inte dra på för fullt. Det tog mycket träning innan jag kände mig bekväm. Nu är det bara att få yxan dit jag absolut vill ha den. Det är jag som bestämmer. Det är känslan av att kunna hugga av en träd eller stock så snabbt som det går nu.

I december 2020 genomfördes det första virtuella europamästerskapet, där Ferry Svan tog en fjärde plats. I dagsläget tränar Vansbrobon på trots osäkerheten med coronapandemins utveckling.

– Vi har inte fått någon information om någonting. Om det blir något VM eller någonting nästa säsong.