Fick ett personligt lyft – nu öppnar backen för en fortsättning i Mora: ”Platsar inte i SHL”

Det var flera spelare i Mora IK som utvecklades under säsongen 2020/21. Men en som höjde sig lite under radarn var backen Kristoffer Gunnarsson.

Han var den som avgjorde den första kvartsfinalen mot Björklöven och blickar man över hela säsongen fick han betydligt mer genomsnittlig speltid än fjolåret (18,16 minuter i år, 15,11 minuter i fjol). Dessutom satte han även sin bästa poängnotering i Hockeyallsvenskan med tio poäng på 49 matcher, trots en defensiv roll.

– Det var ett steg i rätt riktning och jag kom närmare den spelaren jag vill vara. Den speltiden som jag fick i år har jag aldrig fått under en seniorsäsong, så det har varit jäkligt nyttigt, säger han och fortsätter.

– Framför allt har jag studsat tillbaka lite i just det fysiska spelet och spelat mer rejält i defensiven. Sen är jag inte tillbakalutad och nöjd med allt av mitt spel, men jag har ändå gjort framsteg.

Vad tror du att det beror på?

– Det kommer med speltiden, att man känner sig mer och mer bekväm. Man har inte behövt grubbla så jäkla mycket. Sen har vägledningen av (Johan) Hedberg och (Örjan) Lindmark hjälpt mycket.

Jag skulle nog säga att de var nöjda

Hur har ledarskapet funkat i år jämfört med i fjol – du som spelade i Mora även då?

– Det är väl tydligheten med spelsystemet och sen har ledarskapet funkat jäkligt bra. Han (Johan Hedberg) får med sig alla och har en bra balans i coachningen med feedback och allt runt omkring känns proffsigt.

Kristoffer Gunnarsson är nu hemma hos familjen i Borås efter att ha flyttat ut sina grejer från boendet i Mora.

24-åringens kontrakt löper ut med dalaklubben och ännu är det inte klart var Gunnarsson kommer att spela i höst.

– Nu väntar en lång period under våren och sommaren, så jag känner ingen stress just nu. Jag får hjälp av agenten och så får man gå igenom alternativen och se vad som finns.

Hur ser du på att stanna i Mora?

– Jo, det hade varit kul, absolut. Det är nåt som jag får fundera på och samtidigt föra en dialog med min agent. Vi har inte kommit så långt ännu.

Hur har snacket med Mora gått?

– Det har funkat bra. Jag fick positiv feedback om säsongen och vi var överens. Jag skulle nog säga att de var nöjda. Men sen har vi inte pratat om den kommande säsongen, utan mer om den gångna.

Just nu platsar jag inte i SHL

– Jag känner mest att det är nåt som man får diskutera vidare. De har mycket på sin tallrik med andra spelare som eventuellt ska iväg eller förlängas eller värvas in. Sånt får man ta successivt om det är aktuellt att stanna. Jag håller det öppet och om det blir Mora får vi se – time will tell.

Innan det blev Mora gjorde backen en sejour i SHL i både Frölunda och Linköping. Men dit vill han inte återvända.

– Det är bara Hockeyallsvenskan som är på kartan. Det är där jag har bra utvecklingsmöjligheter. Just nu platsar jag inte i SHL, utan jag måste upp ett par snäpp till för att kunna ta steget, och då är HA en bra språngbräda.

Har du andra alternativ i Hockeyallsvenskan?

– Jag har knappt pratat med min agent om det faktiskt. Vi har hållit det ganska lugnt, men jag vet att han jobbar på flitigt. Jag kan sitta ganska lugnt och komma med input ibland.

Hur länge känner du att du kan sitta lugnt?

– Klart man vill ha framförhållning, men samtidigt så känner jag att det inte är nån idé att jäkta upp sig på våren. Man får göra det man kan påverka och det är att träna och se till vara i bra form innan augusti och sen får agenten leta på och föra en dialog med klubbar.