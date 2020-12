Fick inte göra comeback – covid-19 höll Ahnelöv borta: "Trodde det var ett skämt"

Strax före klockan 15.00 under tisdagen ska ett sms ha gått ut till spelartruppen i Leksands IF. Matchen mot Brynäs ställdes in på grund av att det fortfarande fanns misstankar om covid-19 i Brynäs spelatrupp. Det skulle bli rutinerade backen Jonas Ahnelövs första framträdande sedan bortamatchen mot Djurgården den 1 december. Nu kan 33-åringen berätta vad som hållit honom borta från spel. Precis som det har varit för många andra. Covid-19.

– Vi testar oss i princip varje dag. Inför senaste Brynäsmatchen, 3 december så visade det sig att mitt test var positivt. Jag var den enda som visade ett positivt prov. Jag trodde först det var ett skämt. Så det var bara att åka hem, isolera sig och minimera mänskliga kontakter.

Hur påverkade corona dig?

– Det är en jäklig sjukdom, många får väldigt obehagliga symtom. Men för mig var det väldigt lugnt, knappt något alls. Det var lite snuva och huvudvärk, inte mer än så.

Ahnelöv missade hela bortaturnén där Leksand spelade in fyra poäng på tre matcher. Tisdagens match skulle alltså bli hans första match efter att ha tillfrisknat. Med ett negativt coronatest och ett träningspass i kroppen kände han sig minst sagt redo.

– Jag var riktigt laddad för att spela igen. Det är alltid frustrerande att stå bredvid och titta på, säger han och fortsätter.

– Jag fick beskedet att matchen skulle ställas in när jag skulle gå på bussen. Vi blev istället inkallade till omklädningsrummet där Thomas Johansson berättade att matchen blivit inställd.

Hur var din första reaktion när du fick veta att matchen var inställd?

– Ja du... Första reaktionen var så klart ren besvikelse. Jag var som sagt riktigt taggad på att komma tillbaka i spel och hjälpa laget att fortsätta spela bra. Men samtidigt blev jag inte förvånad över beskedet då säsongen är som den är. Jag börjar fundera på hur de ska lösa spelschemat framöver. Det blir väldigt hackigt. Det kommer väl sluta med matcher varje dag, nästan i alla fall.

Leksand får istället sikta in sig på extra träningar innan det blir det dags för julledigt. En ledighet som minst sagt är välkomnad av Ahnelöv.

– Ja, på ett sätt kommer uppehållet lägligt. Vi har många slitna spelare som har fått mycket speltid när vi haft skador och sjukdomar. Det blir viktigt att återhämta sig genom att få lite spelledigt. För mig personligen kan det vara bra att få lite mer träningar i benen, säger Jonas Ahnelöv.