Fik med tidsresa firar snart 20 år

Sedan snart 20 år har hon Katarina Jonsson drivit fik och butik dryga hundra meter från den upphöjda och lite luriga fyrvägskorsningen i Enviken, omkring tre mil från Falun.

Redan innan entrén in i lokalen antyds att det är något extra innanför det forna IOGT-husets fyra väggar. I synnerhet den lokal som tidigare fungerade som samlingssal där en scen och ridå skvallrar om en helt annan funktion där för många år sedan.

Sedan flera år är atmosfären en helt annan. Det är helt omöjligt att missta sig på tidsresan gått bakåt. En resa som inte inskränker sig till 1950-talet

– Vi vill att det ska vara fina saker, säger Katarina Jonsson, som driver verksamheten med viss hjälp av hennes man.

Från vilket decennium deras fynd kommer från har därför mindre betydelse.

– De är från mellan 1920- och 1980-talen. Det enda som är nytt är sådant som kyl, frys och kaffebryggare.

I övrigt litar hon på sådant som är gammalt. Där finns mängder av kaffekoppar vars design var populär långt tillbaka i tiden, men även glas och fat, för att inte glömma mycket av det som pryder väggarna. Eller den bambino (en barncykel som var populär på 1960-talet, reds anm) som finns vid ingången till den den kombinerade fik- och butikslokalen, det som tidigare var samlingssal.

– Vi hade först tänkt låta barn på besök cykla på den här, men ångrade oss, säger caféägarinnan.

De kom rätt snart till insikt att cykel med handbroms för barn, nej, det är ingen bra kombination. Därför kommer cykeln snart att hänga i taket istället.

Sommaren 2020 är hos Jonssons fik och butik inte riktigt lik andra somrar. Anledningen är förstås den pågående coronapandemin som ändrat på en mängd förutsättningar.

Besöken är båda spontana och sådana som förvarna om att de kommer. I det sistnämnda fallet handlar det om grupper.

– Ikväll (dagen för tidningens besök, reds anm) kommer det en bokad grupp hit, berättar hon mitt i arbetet, när hon gått ut till uteserveringen för att torka borden där.

Under pandemin, med alla dess råd och rekommendationer, har antalet platser för gäster glesats ut en aning ur smittskyddsynpunkt. Totalt finns i sommar totalt omkring 50 platser, varav 20 inne under tak om vädret inte skulle inbjuda att sitta under bar himmel.

Något som knappast är fallet ruggiga höstdagar eller kalla vinterdagar. För även då driver hon verksamheten. Året runt med andra ord.

– På vintern är det mest byborna som kommer hit.

En byanda som torde ha bidragit till att fiket och butiken nästa sommar firar 20-årsjubileum.