Fin debut i ny regi

GÄVLE. One Kind Of Art gjorde debut i Oskar J Anderssons regi under torsdagslunchen och det blev seger direkt. Oskar, som känner hästen bra sedan tidigare då han vunnit flera lopp med honom i Timo Nurmos regi, kunde inte hålla upp innerspåret, men var tidigt ute och körde sig sedan till ledningen 1500 kvar. Sedan hade han full koll loppet igenom och vann ohotad på 1.13,9a/2 140 meter.

Oskar blev även dubbelsegrare den här dagen då han vann ett V5-lopp med storfavoriten Adlon Amok som tog dagens mest överlägsna seger efter ledning 1300 kvar. Tiden blev 1.15,8/2 140 meter.

Dalaseger även i dagens avslutningslopp som Jörgen Westholm vann med Infinite Knight efter ett lopp i andra-tredje ytter och attack 300 kvar. Infinite Knight såg obrukad ut på 1.13,2a/1 640 meter.

Mats Persson