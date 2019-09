Finska företaget Duell Bike-Center tar över delar av Jofamas verksamhet i Malung

Det var tidigare under året som Jofamas ledning meddelade att de hade för avsikt att avveckla verksamheten helt och hållet, skälet skulle vara att lönsamheten hade sjunkit drastiskt. Företaget tar fram och köper in motorcykelkläder som sedan säljs via företaget olika varumärken.

Nu har dock ledningen för Jofama sålt två av företagets varumärken. Det handlar om Halvarssons och Lindstrands, vilka är inriktade mer mot kläder i textil och har bland annat polisen i flera länder som kunder. All tillverkning har skett utomlands och endast ledningen och lagret har funnits i Malung. Dessutom den delen som svarat för framtagning av nya modeller och varianter på de kläder.

Att det blir två anställda kvar i Malung förklarar Dennis Nylund med att de är bosatta där och för företaget spelar det ingen roll var de är bosatta.

– Så det som kommer att bli kvar är ett kontor, allt annat avvecklar vi i Malung, när det gäller produkter kring varumärket Lindstrands och Halvarssons och flyttar till Tranås, säger Dennis Nylund.

De övriga fem anställda i bolaget som de tar över jobbar redan idag på andra orter, varav en i Sverige, två i Norge och två i Storbritannien.

– De kommer att fortsätta att jobba som tidigare, möjligen får de lite fler varumärken att representera, poängterar Dennis Nylund.

Lite nytt blir det dock för Duell Bike-Center efter köpet av Malungsföretaget, eftersom de har skoterkläder för snöskoterförare i sitt program och de har de för avsikt att fortsätta med och utveckla.

Däremot kommer det inte att ta över de delar som jobbat med skinnkläder, vilket till stor del legat under varumärket Jofama.

En initierad inom MC-branschen konstaterar att det säljs oerhört lite skinnkläder till motorcyklister idag och eftersom det är dyra produkter följer det med stora kostnader att lagerhålla dessa.

Övertagandet kommer att ske från 1 december och då hamnar varumärkena under Duell Bike-Centers vingar. Ett företag som har 90 anställda och säljer tillbehör, reservdelar, kläder i Sverige, Finland, Norge och i Baltikum.