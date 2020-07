Fler falubor och svenska turister bland cafégästerna i år

På Gjuthuset Café och Butik möts gästerna av tydliga restriktioner, precis som på de allra flesta serveringarna över landet numer. En skylt ber vänligt gästerna invänta sin tur redan ute i farstun i det gamla slaggstenshuset som en gång varit ett materialhus till smedjan.

Bakom disken står Moa Andersson. Det är tredje året hon jobbar här och visst ser hon en viss skillnad denna speciella sommar. Nytt för i år är de inplastade bakverken, handspriten, såklart, och försiktigheten som kommer med restriktionerna.

– Det är lite mindre folk i år, säger hon med betoning på lite och fyller i:

– Men det är ingen större skillnad. Och det är kul.

Det är många som rör sig på gruvområdet, berättar hon. Framför allt är det många falubor och många svenska turister i år. Men det finns en hel del utländska också:

– Vi har haft gäster från Norge, Tyskland och Frankrike.

Vid ett bord sitter Jenny och Noah Lundblad från Stockholm. De tar en fika medan pappa och storebror är på guidad tur nere i gruvan. Storebror har läst om Falu gruva i skolan och det är anledningen till att de är här idag. Noah ångrade sitt beslut att inte följa med ner när de kom hit men mamma Jenny berättar att det inte fanns några biljetter kvar.

Familjen gör en rundtur i Dalarna. De bor i Borlänge över natten dit de kom via Orsa, Mora och Rättvik och är på väg till Värmland där några vänner har stuga. Själva bor de på hotell under hela resan som ska ta dem från Värmland via västkusten tvärs över landet till Västervik och längs östkusten hem till Stockholm igen.

Familjen brukar alltid spendera en vecka på västkusten varje sommar men i år tog de en extra sväng, berättar Jenny och säger att de ska vara ute i sammanlagt nio dagar.

– Det är roligt att göra något, säger Jenny Lundblad och fortsätter:

– Vi är bortskämda med att åka utomlands om somrarna. Men i år ville vi supporta och uppmuntra turismen i Sverige. Och lyxa till det med hotell.

Hur fungerar det att bo på hotell i coronatider?

– Det funkar inte riktigt överallt, säger Jenny med ett snett leende. Man får säga till ibland. Och då är det inga problem.