Flera Dala-artister nominerade till P3 Guld: "En jättestor ära"

Winona Oak, eller Johanna Ekmark som hon egentligen heter, är nominerad i kategorin framtidens artist. Där tävlar hon mot Dree Low, Einár, Isle of You och Victor Leksell. Mot slutet av 2018 medverkade Winona Oak på Chainsmokers låt "Hope" som nu har nära 150 miljoner strömningar på Spotify. Under året har hon släppt flera egna singlar, bland andra "He don't love me" och "Break my broken heart".

– Det är en jättestor ära. Det har hänt otroligt mycket det här året, säger Winona Oak.

Hon växte upp i Dalarna, men är sedan två år tillbaka bosatt i Los Angeles. I januari nästa år kommer hennes debut-ep "Closure".

Dessutom planerar hon ytterligare ett släpp senare under året – där hon har samarbetat med bland andra Jocke Berg.

– Det är musik som jag har skrivit senaste tiden, den är lite mer provocerande. Jag tror att folk kommer att bli väldigt chockade, säger hon, men vill inte avslöja mer än så.

Stjärnskottet Einar, som bott på ett behandlingshem i Dalarna tidigare, är också nominerad i kategorin Framtidens artist.

Förutom dem är det tidigare Borlängebaserade hårdrocksbandet Skraeckoedlan nominerade i kategorin Årets rock/metal. I kategorin Guldmicken, priset för bästa liveartist, är bandet Viagra Boys nominerade där Falubördiga musikern Tor Sjödén spelar trummor.

Fakta: Nominerade i P3 Guld-galan

Årets artist: Avicii, Molly Sandén, Tove Lo, Veronica Maggio, ZE

Årets grupp: Aden x Asme, Estraden, Galantis, Gammal, Hov1

Årets låt: "Don’t call me up" - Mabel, "Katten I trakten" - Einár, "SOS" - Avicii & Aloe Blacc, "Sunnanvind" - Mares, "Tillfälligheter" - Veronica Maggio

Framtidens artist: Dree Low, Einár, Isle of You, Victor Leksell, Winona Oak

Årets dans: Avicii, Bella Boo, Bottenvikens Silverkyrka, Kornél Kovács, Per Hammar

Årets hiphop/r’n’b: Ant Wan, Dree Low, Guleed, Henok Achido, Snoh Aalegra

Årets rock/metal:, Arre! Arre!, Opeth, Skraeckoedlan, Stiu Nu Stiu, Wormwood

Årets pop: Augustine, Lova, Mares, Molly Sandén, Veronica Maggio

Guldmicken: Imenella, Miriam Bryant, Molly Sandén, Robyn, Viagra Boys