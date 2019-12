Flera inbrott och stölder i Avesta under natten – polisen: "Kan finnas ett samband"

Polisen uppger att flera förråd på utsidan har brutits upp vid Avesta-Grytnäs församlingsgård som under natten haft inbrott. Detta upptäcktes senare på onsdagen och från förråden har datorer och en TV stulits.

Ännu finns ingen skäligen misstänkt, men under onsdagen har en brottsplatsundersökning gjorts.

– Det är, om jag minns rätt, tredje gången de haft inbrott på kort tid, säger Stefan Dangardt, presstalesperson vid polisen i Dalarna.

Tidigare har tidningen skrivit om en händelse där någon krossade en ruta och stal snask från Avesta församlingsgård.

– Förra gången stals godis, man kan fundera på om det är samma personer, säger Stefan Dangardt.

En fyrhjuling har blivit stulen från ett olåst förråd sedan i måndags. Fyrhjulingen är däremot hittad under onsdagen då det återfanns under en viadukt på Älvnäsleden. Samtidigt har någon under natten mot onsdag krossat en ruta till ett trapphus på Älvnäsleden och stulit en permobil.

– Det kan finnas ett samband mellan dessa händelser. Vi har haft patrull på plats men ännu finns ingen misstänkt, säger Stefan Dangardt.

I övrigt har polispatrull under natten, vid 00:14, påträffat en stulen bil på Ponsbachs väg i Krylbo. Föraren är en kvinna i 20-års åldern som ska ha visat tydliga tecken på narkotikapåverkan. Hon tas med för provtagning.

– Hon är misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott genom eget bruk. Hon misstänks också för tillgrepp av fortskaffningsmedel, "bilstöld" och eftersom hon saknar körkort rapporteras hon också för olovlig körning, säger Stefan Dangardt.

Bilen var en röd VW Golf som stals från Stationsgatan i Krylbo.