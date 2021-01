Flera klubbar intresserade – framtiden oviss för Leksandsbacken: ”Sånt man har agenter till”

Jonas Ahnelöv är inne på sin andra raka säsong i Leksand, en klubb där han varit en viktig pjäs de senaste säsongerna.

Den i grunden defensiva backen var delad etta i den interna backligan under den förra säsongen med sina 16 poäng och är inne i sin mest poängstarka fas under hela sin karriär – trots att han startade säsongen vid sidan av på grund av olyckan på en träning tidigare under säsongen.

Ahnelöv fick en skridsko på halsen och är nu glad över att ha liv och hälsa i behåll.

– Jag ser skadan varje dag och vissa dagar påminns jag om det. Man är bara människa. Men det funkar bra och personligen så känner jag att jag har spelat bra den senaste tiden, säger Jonas Ahnelöv inför kvällens bortamatch mot IK Oskarshamn.

Men det är det defensiva spelet som är 33-åringens styrka. Och nu har ett flertal klubbar visat intresse för Ahnelövs tjänster inför kommande säsong, enligt säkra uppgifter till Sporten.

Huvudpersonen säger själv så här om uppgifterna:

– Det är sånt man har agenter till. Jag vet om att det finns intresse, klart att det ligger i bakhuvudet. Jag trivs väldigt bra i Leksand, det gör min familj också, säger Ahnelöv och fortsätter:

– Vi bor granne med Patrik Zackrisson och våra familjer umgås privat, vilket är en viktig faktor för oss. Vi har absolut inget att klaga på.

Vill du vara kvar i Leksand?

– Ja, ja absolut. Men det går åt båda hållen. Vi får se om de vill ha kvar mig och sedan får min agent jobba fram något bra.

Jonas Ahnelöv har nu representerat Leksand i snart två säsonger. Förra säsongen gjorde klubben sig redo för en kvalserie när coronapandemin satte stopp. Nu är Leksand med och slåss om en slutspelsplats. En lång resa på väldigt kort tid.

– Det har varit jättekul. Det är ett helt annat "go" i laget i år än förra året. Det beror en hel del på att vi har ett bättre lag i år men framför allt har tränarstaben kommit in med en helt ny attityd. Allt runt omkring föreningen känns bättre och mer positivt.

Under de här säsongerna har Ahnelöv varit en av Leksands nyckelbackar, och han har hela tiden känt av stödet från fansen.

– Jag känner att jag har en bra relation till Leksand och fansen. Jag har haft turen att spela inför dem, som några inte i laget har fått uppleva ännu. Det är väldigt konstigt när det är tyst under matcherna, men förhoppningsvis närmar vi oss något slags normalläge i samhället.

Jonas Ahnelövs agent Robin Borg svarar kortfattat på uppgifterna.

– Vi för en dialog med Leksand, men resterande klubbar har jag inga kommentarer på. Jag konstaterar att säsongen är i full gång och att han gör bra ifrån sig.

Fakta/Så kan Leksand ställa upp mot IK Oskarshamn

Målvakter

Janne Juvonen (Isak Posch)

Backar

Calle Själin – Matt Caito

Alexander Lundqvist – Jonas Ahnelöv

Patrik Norén – August Berg

Forwards

Peter Cehlarik – Marek Hrivik – Carter Camper

Carter Ashton – Otto Paajanen – Mattias Ritola

Oskar Lang – Patrik Zackrisson – Nils Åman

Martin Karlsson – Jon Knuts – Emil Heineman

Extraforward: Isak Rosén, Jesper Kandergård