Floisvicku med textilflätetapp och framtidshopp: "Isen är halvmetertjock"

Floisvicku är över, men isen finns kvar – under snön.

– Vädermakterna är inte med oss, men får vi några dygn med dagsmeja och kalla nätter kan Flosjön bli ett fantastiskt utflyktsmål under vårvintern, säger Dala-Floda Skatings Tomas Fredén och berättar att isen just nu är mer än en halvmeter tjock.