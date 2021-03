Folkets husparkeringen – kan vara en byggarbetsplats om ett år

Bakom Stockholmsbaserade RE Equity Fund AB står Ralph Torgersson, 58, och Max Qwarnström, 33. I ungefär ett halvår har de fört diskussioner med kommunen om Orrenkvarteret (Folkets husparkeringen), uppger Torgersson.

I fredags gick kommunen ut med att man skrivit markanvisningsavtal med bolaget. RE Equity Fund AB har under ett år första tjing på tomten med en byggrätt på 17 000 kvadratmeter.

När tidningen talar med Ralph Torgersson på måndagen låter det som att arbetet kommer att drivas på i högt tempo.

– Dialogen med kommunen och regionen har varit oerhört vettig, framåtriktad och konstruktiv.

RE Equity Fund AB har förhoppningen att både kommunen och Region Dalarna (före detta landstinget) kommer att bli betydande hyresgäster i det tänkta nybygget.

– Dialogen med verksamheter är det centrala just nu. Vi resonerar med kommunen och regionen och andra intressenter om innehållet i byggnadsvolymerna.

– I markplan och delvis i plan ett blir det annat än bostäder. Det vi resonerar om är öppen förskola, mödravårds- och barnavårdscentral, ungdomsmottagning, vanlig förskola och LSS-boende (gruppboende för funktionshindrade).

Ralph Torgersson förklarar att ambitionen är att under våren göra klart med dessa hyresgäster så ytorna för öppen förskola med mera kan ritas in.

– I sommar kan vi förhoppningsvis rita vidare och om allt går riktigt bra kan vi lämna in bygglovshandlingar före årsskiftet och markarbetena sedan pågå under vintern. De jobben tar ett halvår och sedan kan byggnationerna starta. Vid halvårsskiftet under 2023 skulle de första inflyttningarna kunna ske.

I husen kommer det att finnas minst hundra lägenheter varav en del kan vara trygghetsboende som hyrs av äldre. Dessa lägenheter kommer förmodligen att vara på antingen två eller tre rum och kök.

När det gäller övriga hyreslägenheter som vem som helst kan hyra så kommer man i första hand att bygga större lägenheter på tre eller fyra rum och kök. RE Equity Fund AB har noterat att kommunala bostadsbolaget Ludvikahem haft störst efterfrågan på större lägenheter i sitt nybygge nedanför Systembolaget.

– Garage kommer att finnas under husen. Det är tyvärr dyrt att bygga men nödvändigt. Det blir en sekunda produkt om man inte kan erbjuda garage under marken.

Ralph Torgersson och Max Qwarnström driver projektet i samarbete med Byggpartner i Dalarna, vilka också byggde åt Ludvikahem.

– Kostnaden för att bebygga hela kvarteret kan beräknas till mellan 400 och 500 miljoner kronor. Vi har kapital via en fastighetsfond baserad i London. Mycket pensionspengar runt om i Europa landar ju i fastighetsfonder för att man ska få en trygg och stabil avkastning över tid.

Det är inte säkert att RE Equity Fund AB kommer att bebygga hela kvarteret. Man kan tänka sig samarbete med andra, till exempel Ludvikahem.

– Vi håller på och resonerar med ett antal aktörer. Ludvikahem är en medan ett par andra aktörer kan vara aktuella för bostadsrätter i en del av kvarteret. Bostadsrätter skulle kanske passa i tornen, säger Ralph Torgersson och menar med det de tänkta husen i hörnen Engelbrektsgatan – Fredsgatan och Carlavägen – Fredsgatan som kan bli åtta respektive sju våningar höga.

RE Equity Fund AB betraktar Ludvika som en intressant ort där det kan finnas anledning att göra stora investeringar i fastigheter.

– Vi har intresse för orter som har en positiv tillväxt och där det finns ett fungerande näringsliv, alltså orter som ska utvecklas och vara kvar i framtiden. Många är med och krigar om storstadsområdena medan vi har större fokusering på mindre orter som har en positiv framtidstro.