Folklivsforskaren redogör för Hultqvists gris-citat: "I alla tider ha vi sett ner på grisen"

Försvarsministerns ledarkrönika fortsätter väcka debatt. I torsdags JO-anmälde en upprörd läsare Peter Hultqvist. Hultqvist använde i sin krönika talesättet ”Hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris” för att beskriva Sverigedemokraterna. Det blev droppen för anmälaren. Det har också visat sig vara droppen för många av Dala-Demokratens läsare.

På frågan om Försvarsministern gick för långt med sin gris-liknelse svarar han själv:

– Nej, jag anser att SD är ett parti som genom sitt agerande underblåser hat och rasism. De försöker framstå som anständiga, men ständigt pågår ett agerande som skapar konfrontation och motsättningar. Det är det som citatet eller talesättet i min krönika beskriver.

Bengt af Klintberg, etnolog, folklorist (folklivsforskare), författare och ledamot av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ger sin förklaring apropå effekten av ett kraftfullt ordspråk.

– Det finns ingen yrkesgrupp i Sverige som använder ordspråk och talesätt så ofta som politiker. Många minns kanske Gunnar Sträng och Gunnar Hedlund. De var mästare på att använda sig av målande, drastiska uttryck och ordspråk.

Vad är vitsen med ett ordspråk liknande det som Peter Hultqvist använder?

– Att väcka känslor. Kraften i ett ordstäv vilar på att många andra tidigare använt ordspråket. Det finns en tradition kring talesättet. Det ger även en extra auktoritet åt ditt innehåll och själva ditt sätt att tala på, din talekonst. Men bara en sådan sak kan ju reta en och annan.

Du menar att om jag använder ett ordspråk så får jag status?

– När man säger något som man själv inte hittat på utan använder en sedan tidigare beprövad formulering så kan det absolut ge dig status.

Varför tror du talesättet som Hultqvist använde upprör?

– Människan har i alla tider och i ordspråkssammanhang sett ner på den förträffliga grisen. Man må ju förstå att krönikören inte menar att en sverigedemokrat ser ut som en gris eller beter sig som en gris. Grisar är fredliga djur. Talesättet "Hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris", av engelskans "A pig in a parlor is still a pig" (En gris i en salong är fortfarande en gris), används av många och i många sammanhang. Bildspråkets budskap är att någon försöker göra sig vackrare än vad vederbörande är. Man får försöka acceptera att meningen med ett ordspråk är att just uttrycka "sanningar" i målande bilder. Den acceptansen finns också hos de flesta.

Hur behandlas grisen i ordspråkssammanhang?

– Förhållande till grisen, litterärt och traditionellt, är mer laddat än till andra djur. Se bara på hur man till exempel raljerar över poliser som grisar i ramsan; "polis polis, potatisgris". Av någon anledning ses grisen som oren och dålig. Men så är det ju inte. Talesättet som Hultqvist använder handlar snarare om att vår vän grisens möjligheter att vinna en skönhetstävling kanske inte är så stora.

Hur gammalt är talesättet?

– Ordspråket "Hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris" finns i många former. Men vad vi vet så har det inte funnits på svenska så länge. Kanske bara i drygt hundra år, säger Bengt af Klintberg.