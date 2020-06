Folkomröstning om Ripfjället i september –Oavsett utvecklingen av coronaläget

Det var den 7 april som ett extra fullmäktigesammanträde i Malung-Sälen beslutade att folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället skulle skjutas fram på grund av den rådande situationen med coronaviruset.

Folkomröstningen var fram tills dess planerad att hållas den 17 maj. Den samlade bedömningen efter kontakter med smittskyddsläkare, länsstyrelsen, Valmyndigheten och SKR blev dock till att den borde skjutas upp, vilket också blev beslutet.

Samtidigt fick också valnämnden i uppdrag att bevaka hur läget kring smittspridningen förändrades och att presentera ett nytt förslag till folkomröstningsdatum till fullmäktigemötet den 22 juni.

Förslaget som togs fram var att hålla folkomröstningen den 27 september och i måndags klubbade också kommunfullmäktige igenom valnämndens förslag.

– Fullmäktige har tidigare bestämt att en kommunal folkomröstning skall hållas och då ska den också genomföras så snart som möjligt. Vår bedömning är att coronasituationen inte kommer att ändras inom åskådlig tid och därför måste vi nu arbeta fram en lösning där vi kan genomföra det här på ett säkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger kommunalrådet Hans Unander (S).

– Vi uppmanar alla att använda sin demokratiska rätt att tycka till i den här frågan och rösta. Oavsett om man går till en vallokal eller röstar via ett ombud så ska alla, även personer som tillhör riskgrupp, ha möjlighet att rösta på ett säkert sätt, säger Per Kindlund (C) och får medhåll av Liberalernas Thomas Ericsson.

Kommunen kommer nu bland annat att titta på möjligheten för personer inom de utpekade riskgrupperna att kunna få hjälp av ombud med att lämna sina röstsedlar.