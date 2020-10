Folkstorm efter statsministerns modefoto – Sofia Jarl stöttar Sanna Marin – med urringning och smycke: "Power!"

Under hashtaggen #imwithsannamarin stöttar människor världen över Finlands statsminister Sanna Marin efter att hon fotograferats i modetidningen Trendi Magazine klädd i mörk kavaj men ingen skjorta.

Kritikerstormen blev total.

– Varje gång en kvinna i maktposition gör någonting så blir det uppståndelse. säger Charlotte Cederbom som är filosofie doktor och forskare vid Åbo Akademi med inriktning på medeltiden, lag och genus till finska Yle enligt Aftonbladet.

Hashtaggen som nu sprids och växer poserar kvinnor, och män, världen över med kavaj och smycke för att visa sitt stöd för statsministern Sanna Marin.

Så även centerpolitikern Sofia Jarl som skriver följande på Instagram: "En kvinna i maktposition som signalerar kvinnlighet är power! ”Damn if you do, damn if you don’t” är en härskarteknik som ofta utnyttjas mot kvinnor. Betänk om det hade varit en man, vad hade reaktionerna varit då...någon hade höjt på ögonbrynen och tyckt att det var en snygg man till statsminister. Men nu är det en kvinna, och då är det tydligen andra regler som gäller, eller? NEJ, självklart INTE!!! Ev sexistiska synpunkter får stå för de som uttrycker dem, en ganska sunkig och patriarkal kvinnosyn. Slut på meddelandet."