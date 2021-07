Föll på sekunder – så flög planet i Örebro före krasch

Med hjälp av en radiosändare från planet som havererade har nio datapunkter kunnat inhämtas. Denna information har Flightradar24 delat med sig av till Statens haverikommission i hopp om att bringa ljus över vad som kan ha gått snett.

För att Flightradar 24 ska kunna rita ut grafik behövs tio punkter. Planet i Örebro hann bara flyga tillräckligt länge för att nio datapunkter skulle kunna samlas in. Men de ger en bild av det korta händelseförloppet som ledde till nio personers död.

Hann flyga tio sekunder

– Vi kan se att planet lyfte klockan 19.20.54. Under tio sekunders tid lyfte det i södergående riktning, säger Mikael Robertson.

Flyghöjden utgår från avstånd till havsnivån och mäts i fot. Dessutom behöver faktorer som lufttryck tas i beräkning för att en exakt höjd ska kunna fastslås, säger Mikael Robertson.

– Med en enkel överslagsräkning kan vi säga att de hann komma cirka 60–80 meter över marken.

Den höjden nådde flygplanet, som var av modell DHC-2 turbo beaver, tio sekunder efter starten, klockan 19.21.04.

– Där någonstans hände någonting. Från att ha stigit så börjar planet falla. Det tappar mycket hastighet och börjar svänga åt vänster, säger Robertson.

Kraschen skedde snabbt

Tre sekunder därefter, sammanlagt tretton sekunder efter start, registrerar Flightradar24 den sista signalen.

– Då är planet nere på marknivå och har fallit med en hastighet om 4 000 fot per minut, att jämföra med de cirka 800 fot per minut som flygplan brukar landa i. Det faller brant och under ett kort förlopp, tre sekunder.

Mikael Robertson varken kan eller vill spekulera vidare i vad som kan ha föranlett kraschen. Men det rör sig om ett annat händelseförlopp än den dödliga olyckan med ett fallskärmsplan i Umeå 2019, då nio personer omkom.

– I Umeå var planet på en höjd om 4 100 meter. Då hinner man oftast reagera. När något går fel på en så här låg höjd finns det inte mycket man kan göra, säger Mikael Robertson.

Sophie Tanha/TT