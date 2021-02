Föräldrarnas VM-fest på verandan – när Maja och Oskar kämpade om medaljerna: ”Nya tider nu”

Välkommen till ”Svensson, Svensson”.

Sporten fick följa med på VM-fest via tv:n hemma hos Lisbeth och Åke Svensson i Korsnäs utanför Falun, medan sonen Oskar kämpade för blågul ära nere i Oberstdorf under torsdagens sprinttävlingar.

Oskar Svenssons systrar Stina och Sara fanns också med och hejade på verandan, dit tv:n hade placerats för att öka på smittsäkerheten.

Vårt andra dalahopp – Maja Dahlqvist – fanns också representerad på Humlebacksvägen i form av mamma Marianne och pappa Bengt-Ove.

– Vi bestämde oss för att göra en coronavänlig utetittning av det här, säger Oskars mamma Lisbeth Svensson i Sportens sändning från VM-kalaset.

TV: Se familjen Svenssons VM-fest från hemmet i Korsnäs

Familjerna fick se sina respektive skidess blanda och ge i Oberstdorf. Maja Dahlqvist, 26, övertygade i prologen (som kvalfemma) och gick tillsammans med lagkamraterna Johanna Hagström (etta), Jonna Sundling (fyra) och Linn Svahn (åtta) vidare till kvartsfinal.

Oskar Svensson tog sig också dit, om än med betydligt knappare marginal med 28:e bästa kvaltid av 30 kvartsfinalister.

– Först var det ju väldigt spännande om hann ens skulle hinna gå vidare från kvalet när han låg precis där i slutet på prologen, säger Lisbeth Svensson.

I utslagsheaten övertygade sedan sonen Oskar desto mer när han blev tvåa i kvartsfinal bakom Aleksander Bolsjunov och tog sig fram till en stenhård semifinalkamp med bland andra norske suveränen Johannes Hösflot Kläbo, Erik Valnes och just Bolsjunov.

Oskar Svensson blev fyra i semin, men tiden räckte ändå till en finalplats.

För Maja Dahlqvist, som blev tvåa i sin kvartsfinal bakom Maiken Caspersen Falla, tog VM-drömmen slut i semifinalheatet där slutliga VM-guldmedaljören Jonna Sundling övertygade som segrare.

Dahlqvist, som vann sin första världscuptävling för tre veckor sedan, blev femma i mördande konkurrens mot Falla, Ane Appelkvist Stenseth och Anamarija Lampic. Förhandsfavoriten Linn Svahn blev sist i semin, och till slut var Dahlqvist blott 14 hundradelar ifrån en finalplats.

– Det känns tomt. Nåt jag har tränat för hela året och så åker man ut i semi, sa en bedrövad Maja Dahlqvist i tv-sändningen efteråt.

Pappa Bengt-Ove led med sin dotter framför tv:n i Korsnäs, men delade inte samma nattsvarta besvikelse.

– Hon hade ju som mål att vara däruppe på pallen, det hade hon ju uttalat sig om innan och sån är Maja. Sen vet jag inte, är det ett totalt misslyckade att gå till semi? Som pappa kanske jag inte tycker det, men jag förstår hennes besvikelse.

Efter Maja Dahlqvists semifinaluttåg stod så hoppet på Humlebacksvägen – och i hela Dalarna! – till hennes Falun-Borlänge SK-klubbkamrat Oskar Svensson.

Väl i final chansade Svensson på ett skidbyte för att köra utan fästvalla. En gambling – som misslyckades.

Falusonen hängde bra med i stakningen fram till första långa backen, då resten av startfältet ryckte ifrån honom. 25-åringen gick i mål som sexa och sist i finalen, 20 sekunder efter segrande Kläbo.

– Jag tror att formen är exakt där den ska vara, vi gör bort oss taktiskt till finalen. Just nu har jag bara gått och grämt mig, det känns ju helt idiotiskt i efterhand. Samtidigt var det ju en chansning för att vi trodde att det kanske var bästa chansen att utmana på riktigt, sa Oskar Svensson till TT efter finalen.

Pappa Åke Svensson om sonens valladrag.

– Det var ju i några utförsbackar han tog på klungan framför, men sen tappade han på slutet. Det var ett djärvt drag att testa det här, men Oskar är en sån som gillar att hitta egna lösningar. Ibland går det hela vägen och ibland går det inte, säger Åke som ändå tyckte det var rätt att chansa och gå för guldet.

– En framgångsfaktor för honom har varit att våga prova gå sin egen väg. Som junior hade han ett valspråk: ”Går man i nån annans fotspår kommer man aldrig förbi”.

Längd-VM fortsätter med skiathlon på lördag samt lagsprinten på söndag. Dags för en ny tv-fest hemma hos Svenssons då?

– Vi får se vilka åkare som tas ut till lagsprinten, sen kanske vi upprepar det här då, säger Bengt-Ove Dahlqvist.

Resultat

Damer, sprint (k), final

1) Jonna Sundling, Sverige, 2.36,76, 2) Maiken Caspersen Falla, Norge, +2,32, 3) Anamarija Lampic, Slovenien, +2,35, 4) Johanna Hagström, Sverige, +3,94, 5) Ane Appelkvist Stenseth, Norge, +7,31, 6) Tiril Udnes Weng, do, +10,76.

Övr sv plac

9) Maja Dahlqvist, 11) Linn Svahn.

Herrar, sprint (k), final

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 3.01,30, 2) Erik Valnes, do, +0,66, 3) Håvard Solås Taugbøl, do, +0,80, 4) Alexander Bolsjunov, ryska skidförbundets lag, +5,92, 5) Sergej Ustiugov, do, +17,41, 6) Oskar Svensson, Sverige, +20,49.

Övr sv plac

18) Marcus Grate, 19) Johan Häggström, 30) Anton Persson.