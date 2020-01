Föreningar i Stjärnsund hotas efter minskade bidrag: "Kom som en dålig blixt på posten"

Flera föreningar i Stjärnsund drabbas hårt när de får minskade föreningsbidrag.

Efter att kommunen gjorde om reglerna för föreningsbidrag så har många föreningar i Stjärnsund drabbats hårt ekonomiskt. Vävstugeföreningen – en av byns äldsta föreningar – har tagit beslut om att lägga ner verksamheten när stora delar av lokalbidraget togs bort.

Även framtiden för Badhusföreningen och idrottsföreningen SAIF är oviss.

Föreningsnätverket har skickat en skrivelse till Hedemora kommun. I denna står det att de nya reglerna gör att föreningar på landsbygden dör ut.

Tre föreningar som hyr lokaler i Sundsgården – idrottsföreningen SAIF, Stjärnsundsbygdens vävstuga och Stjärnsunds badhusförening - har fått sina kommunala föreningsbidrag neddragna med ca 90 % enligt föreningsnätverkets skrivelse.

Sofia Dahlfors är ordförande för SAIF som berättar hur de drabbas av förändringen av föreningsbidrag. Hon berättar att föreningens årshyra ligger på 45 000 kronor. Förut så betalade föreningen 9000 kronor, resten fick man i bidrag. Nu ska det vara tvärt om, föreningen får 9000 kronor i bidrag och får stå för de övriga summan.

– I Sundsgården har vi ett gym också, vi som bor i periferin av kommunen måste sköta oss själva för att få någonting här som de i staden får. Det är ett enkelt gym men folk behöver inte åka till stan, säger Dahlfors.

Gymmet är ett exempel på service som föreningar handhar i Stjärsund. Dahlfors menar att utan ideella föreningar så skulle mycket försvinna från bygden.

– Det är välanvänt men riskerar nu att läggas ner, säger SAIF:s ordförande.

Hon menar att det främst är föreningarna på landsbygden som drabbas, de har inte möjligheten till så många medlemmar som man har i centrala Hedemora.

– Det slår ju så mycket hårdare för oss här på landsbygden, vi är inte så stora. Vi i SAIF har inte så många medlemmar men då har ju vi isbana på sjön, skidspår och sådana saker. Det används ju av folk som är hitresta också, turister som kommer hit och nyttjar våra anläggningar, de är ju inte medlemmar. Går man till fotbollen i stan har man riktat ungdomsverksamhet där man kan sälja sina kakor och sådär. Vi har inte sådana medlemmar, säger Dahlfors.

Enligt SAIF:s ordförande så är föreningens isbana också bra reklam för kommunen och lockar hit turister.

Att man fick höra om beslutet så pass sent in i 2019 är också något som föreningsnätverket är kritiskt till. Det gav inte föreningarna möjlighet att planera sin verksamhet utefter förutsättningarna.

– Det här kom som en dålig blixt på posten, det gällde redan på hyran förra året.

Vad skulle ni vilja göra om ni hade bra ekonomi?

– Vi skulle vilja förbättra det vi har, det är ju att se till att man verkligen kan motionera i Stjärnsund. Isbanan utvecklar vi, skidspåren ska vara öppna och möjlighet för att spela fotboll. Vi kan dessutom stödja andra aktörer i bygden. Är man på en liten ort så är föreningarna viktigare än vad man kanske tror, säger Dahlfors.

En annan förening som drabbas hårt är Vävstugeföreningen. Den föreningen håller just nu på att avvecklas.

– Vi klarar inte ekonomin i och med lokalbidraget som minskades. Vi hade inte en chans att planera eller någonting. Det var bara att skicka in de pengar vi hade för hyran och fråga hur länge vi fick vara kvar. Våran vävstuga hade inga medlemmar, dit kunde man komma och väva när man hade lust och betala för väven. Sedan är vi för lite folk i en sådan här liten ort. Vi tappade över 5000 per år, då såg vi att det inte kommer att gå ett år till. Mina väverskor gav upp och jag med när vi såg att det inte skulle gå att fortsätta. Vi föll på att vi inte har registrerade medlemmar men jag tror inte det skulle räckt ändå, vi har inte tillräckligt med människor som går in i en vävstuga, Gunhild Roos, ordf i Stjärnsunds vävstugeförening.

Tidigare har man klarat sig på bidrag och lotterier. Men att dra in ytterligare 5000 kronor på lotterier går inte på orten menar vävstugeföreningens ordförande.

– Det är tråkigt för det här huset. Det är ju en social träffpunkt det här, säger Gunhild.

Den tredje föreningen som huserar i Sundsgården är badhusföreningen. Den har det också tufft.

– Det är välanvänt men riskerar nu att läggas ner. Vi klarar oss fram till sommaren, sedan är det tomt i portmonnän, säger Claes Hellqvist som är kassör i föreningen.

Med nuvarande hyressättning klarar Badhusföreningen inte att drivas vidare efter sommaren. Hyran ligger på 28 0000 kronor per år och föreningen får nu 1300 kronor i bidrag. Tidigare har den fått runt 10 000. Utöver bidragen har badavgifter, medlemsavgifter och korvförsäljning i samband med julmarknaden dragit in pengar. Men det täcker inte de utökade kostnaderna.

Lillemor Gunanrsson (C) är ordförande i kultur och fritidsutskottet. Hon har sett skrivelsen och är medveten om problemet för de tre Stjärnsundsföreningarna.

– Föreningsbidragen i Hedemora har under en lång tid varit generösa. Det vi har bestämt i politiken är att man ska värna om ungdomsföreningar och göra en förskjutning. Det är några föreningar som upplever att de har blivit hårt drabbade, det har vi fått information om och är något som vi tittar på.

Hon menar att föreningarna i Sundsgården har fått ett generöst bidrag tidigare. Med nuvarande besparingar i kommunen så finns inte möjlighet att vara så generös.

– De föreningar som fått ganska bra tilldelning tidigare beror på att Hedemora kommun varit generösa och legat något högre än vad som är norm i kommuner. Men som kommunen ser ut i dag måste vi dra i alla trådar, säger Gunnarsson.

Några planer i nuläget på att ändra bidragen till Stjärnsundsföreningarna finns inte.

– Vi ser ju att vi måste bädda för framtiden och ungdomarna, man måste kunna överleva i ungdomsföreningarna. Det är ett givande och tagande hela tiden och man blir missnöjd. Det har jag full förståelse för. Bidragen kom till i en tid då vi hade bra ekonomi, det är sämre och tuffare nu. Det är svårt att hitta besparingar som inte drabbar kärnverksamhet så som skola och omsorg. Fritidssektorn är inte lagstadgad verksamhet, men än så viktig. Vi tycker det är besvärligt men det hjälper inte dem, det är beklagligt, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande.