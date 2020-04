Förlossningspersonalens dans till vinnarlåten gör succé – hyllas av The Mamas: "Tack för att ni finns"

Till tonerna av "Move", låten som The Mamas vann Melodifestivalen med i år, dansar personalen genom korridoren på förlossningsavdelningen i Falun. Koreografin är ambitiös. Barnmorskan Fatima Wickman berättar att det krävdes tre tagningar innan dansen satt.

– Vi pratade om det i två timmar och sedan blev det väldigt spontant. Vi hade ett manus som vi utgick från, men gick mest bara på känsla. Sedan fick vi lov att gå och jobba.

Filmen spelades in i fredags natt.

– Det var hyfsat lugnt, men vi hade patienter som vi informerade om vad som pågick. Men de tyckte bara det var kul, säger Fatima Wickman.

Efter att klippet lades ut på förlossningsavdelningen Instagramkonto hade den under söndagskvällen över 4 500 visningar. Antalet gillamarkeringar hade passerat tusen och hundratals kommentarer har strömmat in. The Mamas har även uppmärksammat videon på sin Instagram.

"Till alla som kämpar på i sjuk- och äldrevården och i andra livsviktiga yrken runt om i samhället. Tack, tack, tack för att ni finns!", skriver gruppen i anslutning till videon.

– Det var ju lite spännande. Fifteen minutes of fame. Roligt att det nått ut till så många, säger Fatima Wickman.

Vilka reaktioner har ni fått?

– Bara positiva, av det jag läst. Även fast alla är hårt belastade så uppskattar man en liten ljusglimt ibland. Ett litet ljus i mörkret. Fem minuter där man kan få ha roligt.

Hur är det att jobba på förlossningsavdelningen i dessa tider med en coronapandemi?

– Precis som alla andra avdelningar är vi påverkade av det. Men vi är en förlossningsavdelning så vårt mål är alltid densamma, att se till att barn och mammor mår bra och det arbetet försöker vi upprätthålla i den bästa mån vi kan.

Se personalen på förlossningsavdelningen dansa loss här: