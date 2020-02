Förlust för Samuelsson i LIF-premiären – Malmö vände i sista perioden

Kort om matchen:

Om det var ringrost efter uppehållet eller nya direktiv från den färska LIF-ledningen som spökade inledningsvis ska vi låta vara osagt. Klart är hursomhelst att gästande Malmö tidigt tog ett klart grepp om matchen och hade ett flertal farliga avslut som Janne Juvonen parerade. Därför var det en smula ologiskt att det var Leksand som tog ledningen och det via Fredrik Forsberg som lyckades peta in en retur från nära håll.

Glädjen i Tegera Arena blev dock kortvarig då LIF-bekantingen Fredrik Händemark dryga minuten tog tillvara en möjlighet när LIF-försvaret inte lyckades rensa och satte dit kvitteringen.

I andra perioden bättrade Leksand på felprocenten något, vilket också gav en öppnare matchbild. Malmöpressen minskade således, även om det åter osade katt runt Juvonen under ett powerplay i mitten av perioden. Istället satte sig Leksand åter i förarsätet när Daniel Olsson-Trkulja trampade in i slottet efter en vunnen tekning och skickade in tvåan bakom Oscar Alsenfeldt. Strax därpå blev det dramatiskt, då Frederik Storm trodde att han hade kvitterat LIF-ledningen, men efter videogranskning så dömdes målet bort och LIF gick till paus med en ledning i ryggen.

En ledning som Leksand en bit in i den sista akten fick två fina möjligheter att utöka då Jesper Jensen, med kort mellanrum, drog på sig två raka utvisningar.

Utfallet blev dock snarare tvärtom då Fredrik Händemark, stabil som en pansarkryssare, avancerade in i offensiv zon och dundrade in ett handledsskott bakom Juvonen.

Och som om det inte vore nog. Malmö fortsatte att gå hårt framåt och med sex minuter kvar fick Johan Olofsson till sist träff på en puck som aldrig slutade studsa och hoppa framför Janne Juvonen, och Malmös vändning var plötsligt fullbordad.

Mot slutet plockade LIF ut målvakten för en sista anstormning, men räckte inte hela vägen.

Matchens tre bästa LIF-spelare:

1. Janne Juvonen

Utan Juvonens storspel i matchinledningen hade Leksand mycket väl ha kunnat få en rejäl mardrömsstart. Nu stod den finske keepern pall, vilket istället bäddade för Leksand att ta sig in i matchen på allvar. Stod även senare i matchen för ruskigt viktiga räddningar, där frilägesplocken på Händemarks avslut i slutet av första sticker ut lite extra.

2. Fredrik Forsberg

Visst, han gjorde mål, men det är inte främst därför som Fredrik Forsberg kniper den här platsen. Istället är det hans aktiva och rappa offensiva insatser och hans stenhårda defensiva arbete som ska premieras efter segern. Outtröttlig på skridskorna.

3. André Hult

Rivig är nog det ord som bäst beskriver Borlängesonen. Visst, en och annan missriktad passning stod kanske Hult för, men det gjorde å andra sidan de flesta LIF-spelarna mot MIF. I gengäld så levererade Hult ett stenhårt jobb och en intensitet som var en ständig nagel i ögat för Malmöspelarna.

Matchens släkten är värst

Fick aldrig någon större roll i Leksands IF men i Malmö har Fredrik Händemark växt ut till en av SHL:s bästa centrar. Mot Leksand spelade Björbosonen och hans förstalina en stor roll för gästernas offensiv och hade bitvis riktigt roligt i LIF-zonen. Och visst blev Händemark målskytt. Två gånger om. Släkten är, som bekant, värst.

Matchens videogranskningar

Daniel Olsson-Trkulja hade precis gett Leksand ledningen när Malmö, precis som efter LIF:s första ledningsmål, svarade snabbt när Frederik Storm tryckte pucken i nät bara någon minut senare. Mål blev det dock aldrig då domaren, efter videogranskning, konstaterade att Jesper Jensen stört Janne Juvonen med sin klubba i målgården. Nästa granskning kom att bli positivare för gästerna då Johan Olofssons 3–2-mål mot slutet av matchen godkändes.

Matchfakta – SHL

Leksands IF–Malmö Redhawks 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

Första perioden: 1–0 (8.59) Fredrik Forsberg (Jon Knuts, Jonas Ahnelöv), 1–1 (10.38) Fredrik Händemark.

Andra perioden: 2–1 (15.38) Daniel Olsson-Trkulja (Linus Persson).

Tredje perioden: 2–2 (7.45) Fredrik Händemark (Adam Ollas Mattsson, Tobias Ekberg) spel fyra mot fem, 2–3 (13.47) Johan Olofsson (Adam Ollas Mattsson, Tobias Ekberg).

Skott: 24–34 (8–13, 10–12, 6–9).

Utvisningar LIF: Mattias Ritola 2, André Hult 2, Jon Knuts 2. MIF: Jesper Jensen 2+2, Tobias Ekberg 2, Christoffer Forsberg 2, Emil Sylvegård 2.

Domare: Mikael Holm, Tobias Björk.

Publik: 5 060.

Laget:

Målvakter:

Janne Juvonen (Axel Brage)

Backar:

Jonas Ahnelöv – Mattias Göransson

Philip Samuelsson – Daniel Gunnarsson

Johan Fransson – Lucas Nordsäter

Sjundeback: Filip Johansson

Forwards:

Mattias Ritola – Patrik Zackrisson – Oskar Lang

Martin Karlsson – Jon Knuts – Fredrik Forsberg

Daniel Olsson-Trkulja – Linus Persson – Thomas Valkvae–Olsen

Sebastian Wännström – André Hult – Marcus Karlberg