Fornnordiska sagor och interaktivt skådespel med Björn Söderbäck i "Kvädet om Trädet"

Ett litet ljus tänds på scenen, längst fram i det röda tältet. Regndropparna smattrar på duken. Björn Söderbäck klär sig i en brun skinnväst medan publiken väntar ljudlöst i dunklet.

Tystnaden bryts av ett underligt ljud; ett gutturalt hummande, en strupsång. Sedan börjar berättelsen.

"I begynnelsen var ett ljud, nej, ett mörker, nej, ett ljus." Paus. "Eller ett träd. Ja, det var det."

Kvädet om Trädet börjar, som sig bör, med just ett träd. Och det är inte vilket träd som helst. Det är Yggdrasil, världsträdet, som enligt eddornas verser är världens största. Under dess grenar samlas asagudarna varje dag för att hålla ting. Under dess rötter leder vägar till människornas Midgård, gudarnas Asgård, jättarnas Jotunheim och till underjorden Nifelheim.

I Björns uppsättning befinner vi oss i gudarnas rike, där det pågår en maktkamp mellan Oden, Loke, Tor och jättarna. Oden är hjärnan, Loke är trickstern, Tor är musklerna. Jättarna är mindre intelligenta kleptomaner, som ständigt stjäl något värdefullt från gudafamiljen.

Och för att fylla ut rollerna i det som vid första anblick var en enmansteater, så drar Björn med publiken in i dramat, upp på scenen. En ung kille axlar rollen som Loke, en annan förvandlas till Tor.

En äldre kvinna i publiken får vara gudinnan Freja. Oden, som är Björn, frågar Freja om han får låna en falkhamn av henne - en fågelförklädnad. För att ta tillbaka lille Tors hammare som blivit stulen av de kleptomaniska jättarna.

"Nej", svarar Freja kort. Publiken skrattar. Interaktionen med publiken är smidig, nästan som om den vore repeterad i förväg.

Men berättelsen om Asgård slutar inte särskilt lyckligt; Balder blir skjuten, Ragnarök närmar sig, och Midgårds människor fryser ihjäl i vargavintern. Trädet Yggdrasils rötter brister och världen faller, men ger plats åt en ny värld. Det är jorden som föds ur kaoset, den moderna världen. I den växer ett litet, nytt träd.

"Faller trädet så är det slut med oss alla. Vårda det väl", avslutar Björn.

Publiken applåderar, regnet utanför fortsätter falla. Tältet lämnas med motvilja; en efter en försvinner åskådarna ut, kanske hade de velat stanna litet längre i mytologins värld.

Pojken som spelade Loke frågar varför jättarna kunde stjäla Tors hammare. Det är ju bara Tor som kan lyfta den, egentligen?

"I sagornas värld kan allt hända", säger Björn.

Han berättar sedan att valet av saga passar bra i tiden, trots att den funnits med oss i evigheter. Berättarteaterns avslutande fras var ingen slump. Naturen och det lilla, nya trädet behöver omtanke, annars kan det gå illa. Eller "åt helvete", som Björn uttrycker det: i sagornas universum kan världen explodera och återuppstå, men i vår värld vore Ragnarök desto mer ödesdiger.

Maja Hörstadius Lundblad