Förre kommundirektören fick toppjobb i Gagnef – ny vd för kommunens bostadsbolag

Dan Nygren, tidigare omstridd kommundirektör i Falun och sedermera konsult med egna företaget The New Branch, har därmed tagit klivet in i en ny roll.

Han anlitades av Gagnefs kommun våren 2020 för att medverka i en översyn av såväl kommunens tekniska verksamhet som Gagnefsbostäder.

En slutsats som kunde dras var att de verksamheterna bör ha en gemensam ledning, och samma chef.

Den 14 december öppnade kommunfullmäktige för den lösningen genom att uppdatera ägardirektiven.

Andreas Håll är fortfarande kommunens tekniske chef

Och eftersom Dan Nygren redan ”var inne” i den kommunala organisationen sågs det som smidigast att rekrytera honom som ny toppchef, på halvtid.

Det framgår dock att Dan Nygrens chefsroll så här långt inte är permanentad fullt ut.

– Andreas Håll är fortfarande kommunens tekniske chef, påpekade kommunchefen Tommy Sandberg tidigare i en intervju med tidningen.

Men med ledning av de beslut som Gagnefsbostäder har fattat framgår det att Dan Nygren under perioden 1 januari–31 augusti i år är tillförordnad biträdande teknisk chef för kommunens tekniska avdelning samt tillförordnad vd för Gagnefsbostäder.

Hur fortsättningen blir efter den 31 augusti är än så länge oklart.

Det är det som är huvudspåret, att båda verksamheterna ska fungera som en organisation

– Vi får se hur långt vi hinner. Efter den utredning som gjordes ifjol finns det en del utvecklingsområden som vi ska jobba vidare med under året både vad gäller Gagnefsbostäder och tekniska.

– Vi ska nu hitta samarbetsformer, utveckla dem och effektivisera ännu mer.

– Det är det som är huvudspåret, att båda verksamheterna ska fungera som en organisation.

– Redan i dag är det samma personal som genomför byggprojekt och renoveringar för båda enheterna, men administrativt har det inte hängt ihop vilket är det vi strävar efter nu.

Noteras kan att även i den politiska ledningen har det skett förändringar. Bland annat har Anders Ahlgren (C) klivit av som bolagsstyrelsens ordförande till förmån för kommunalrådet Fredrik Jarl (C).

Petter Börjesson, som gjorde ett inhopp i rollen som ”konsulterande vd” för Gagnefsbostäder hösten 2019, är kvar i bostadsbolaget och jobbar med resurseffektiv fastighetsförvaltning.