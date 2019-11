Förre Leksandsmålvakten har startat ny karriär – avslöjar varför han lämnade LIF: "Det var där det sprack"

Målvaktsutrustningen och ishallen har bytts ut till kostym och kontor.

DT träffar den förre Leksandsmålvakten Joakim Lundström i mäklarfirman Husman Hagbergs lokaler i centrala Sundsvall – här har hockeyprofilen nyss påbörjat sin nya karriär.

– Det är annorlunda att gå från hockeykarriären till ett vanligt jobb. Jag har inte så många andra jobb att jämföra med, men jag trivs väldigt bra. Det är precis som jag har föreställt mig att det skulle vara, säger han.

Arbetstiderna är relativt fria och han känner redan att han kommer att ha nytta av sina år som målvakt på elitnivå även i sin nya bransch.

– Det är tävlingsinriktat på ett sätt, så det får man ta med sig från idrotten. Det är ganska stor konkurrens bland mäklarna i stan, sedan är det inte så att man går över lik på samma sätt som i hockeyn men man får tävlingsinslaget och man vill vara den som är bäst att hjälpa kunderna, säger Lundström.

– Jag har alltid strävat efter att bli bättre. Det är en styrka jag har även i det här, jag vill utvecklas. Sedan gillar jag service och tycker det är förbaskat kul att se nöjda kunder.

Svärfar Arne driver firman, sambon Helene och svågern Andreas är anställda. Joakim Lundström hamnar i en minst sagt välbekant och familjär miljö.

– Arne erbjöd mig tidigt att hjälpa till med utbildning och den biten. Jag har gjort den på distans eftersom jag spelat de senaste åren. För att få göra hela utbildningen på distans måste man ha ett företag bakom sig, säger Lundström.

– Direkt när han sade det så kände jag att det här är nog mitt jobb.

22 månader tog det att slutföra utbildningen vid sidan av hockeykarriären. För Lundström har det hela tiden varit ganska självklart att inte bara fokusera på hockeylivet. I Gävle startade han ett gym i början av 2000-talet och i Sundsvall drev han ett spa under flera år.

– Att ha något på sidan har varit jätteviktigt, det är ett sätt att ta bort tankarna från hockeyn hela tiden. Det kommer tunga perioder i hockeyn och då är det skönt att ha något annat. När man fick barn blev det så naturligt ändå, men före barnen var det väldigt viktigt.

Med mäklarutbildningen i ryggen blev beslutet att avsluta hockeykarriären inte så skrämmande drastiskt.

– Det hade nog varit annorlunda annars och kanske en panikkänsla över att pengarna man tjänat på hockeyn ska räcka något år, samtidigt som man pluggar till något nytt. Nu hade jag det klart och det hjälpte till att göra beslutet enklare.

Samtidigt var det kroppen som till slut tvingade Lundström att ge upp.

Smärtan i höften har under de senaste åren varit stor – och i september opererade han in en protes som gjorde det helt omöjligt att fortsätta som målvakt.

Lundström fick diagnosen artros redan för flera år sedan.

– Då sade jag att "säg det inte till någon". Jag skulle inte få spela någonstans om det kom ut. Det är ingen som har vetat om det. De sista två åren har folk vetat om att jag har problem med höften, men inte hur allvarligt det har varit.

– Jag var tvungen att hålla det hemligt, jag ville spela fortfarande och det fanns ingenting att göra åt det, förutom en protesoperation och då hade jag fått sluta direkt.

Första problemen dök upp under året i Finland 2013/14 och redan då gjordes ett ingrepp.

– Det växte ut ben på höftbenet och bäckenet, då skalade man bort det och störde antagligen något i det ingreppet, säger Lundström.

Hur har läkarundersökningarna gått när du skrivit kontrakt?

– Utomlands så har jag haft lite tur, men jag har varit nervös varje gång. Det har inte varit någon röntgen och jag har fått göra cykeltest i stället för löptester. Jag har inte kunnat gå eller springa på fyra år egentligen.

Är det någon klubb som reagerat i efterhand?

– Ja. Kosice i Slovakien var väl inte missnöjda, jag spelade bra när jag var där, men de märkte på mig att jag fick ont efter matcherna och väldigt sällan kunde träna dagen efter. Även om jag spelade bra så valde de kanske den andra målvakten för att han kunde spela flera matcher i rad. Jag lurade dem inte, för jag kunde spela hockey på bra nivå trots allt, säger Lundström och tillägger:

– Sista året i SC Csíkszereda (Bulgarien/Ungern) så var de överseende, de körde mig i rullstol till matchen och sedan rullstol tillbaka till hotellet efteråt.

På det sättet blev det en minst sagt speciell sista säsong för Lundström, samtidigt är det familjelivet som fått ta den största smällen.

– Det har påverkat allt runtomkring och det är därför jag valt att sluta. Jag har inte kunnat spela fotboll med mina söner och hela den biten, säger han.

Nu ser han fram emot att kunna uppleva saker med dem igen.

Trots att de levt utomlands och rest till stora städer i Europa så har de sällan kunnat utforska dem.

– Jag har aldrig kunnat gå, familjen har parkerat mig på ett fik och så har de fått springa omkring själva. Under åtta år har vi inte kunnat gjort något egentligen. Det är lång tid. Artrosen har påverkat mer livet utanför än hockeyn skulle man kunna säga.

Operationen gick som den skulle, smärtan är borta – och Joakim Lundström börjar sakta men säkert få tillbaka styrka och rörlighet.

– Jag är smärtfri, det är det viktigaste, sedan kommer det ta tid innan musklerna fäster tillbaka, de kapade av allting egentligen.

Han tänker inte stressa på processen. Mäklarjobbet kan han sköta ändå och nu behöver han inte skynda sig tillbaka till träningar eller matcher.

– Alla skador tidigare har man stressat tillbaka, man har velat spela och gömt smärtan mycket för att man vill inte visa för ledningen att man är skadad. För det har varit dåligt för framtiden. Det är dumt egentligen.

Under i princip hela målvaktskarriären har Joakim Lundström fått slita med skadeproblem som stört satsningen.

Nu i efterhand tror han sig se anledningen.

– Vi tränade sjukt fel när vi var ung. Upp till 15, 16 år tränade man extremt mycket hockey på isen, men ingen uppbyggnadsträning. I Brynäs när man var 16 skulle man börja lyfta tungt helt plötsligt, det förstörde en hel generation egentligen. Där lades grunden för alla skador. Man slet ut sig fel från början. Från att jag var 21 år har det nästan bara varit rehabilitering. Det är galet när man tänker på det.

Strömsbro IF-fostrade Lundström spelade en säsong i Leksand, 2014/15, när han värvades från KHL.

– Det var en svår säsong och jag kom in i ett svårt läge, vi hade förlorat sju raka när jag kom in och vi vann första matchen jag spelade kommer jag i håg.

Lundström konkurrerade med Oscar Alsenfelt och stod totalt 14 matcher under grundserien.

– De värvade mig, men då tog de bort andremålvakten och Oscar hade haft ett jättebra år året innan. Det märktes tydligt att de ville få igång honom. Han vann ju matcher också och vi spelade upp oss hela säsongen, men det var ett konstigt år och jag hade väldigt ont i höften det året också. Det var direkt efter första operationen.

Han hyllar LIF-supportrarna och trivdes väldigt bra i klubben.

– Jag gjorde mitt för att stötta, även fast jag inte spelade. Jag slet hårt och det var förstås året tillbaka i Sverige. Jag hade det bra där, men det var frustrerande att hamna i facket att vara reserv igen. Jag hanterade det ändå bra, säger Lundström.

Den före detta målvakten avslöjar också att det var nära att han följde med LIF ned i Hockeyallsvenskan.

– Men det var enda gången jag inte gick igenom den medicinska undersökningen, det var där det sprack. De trodde inte att jag skulle kunna spela 45 matcher. Vi ville stanna, men det gick inte.

Hur kändes det?

– Det kändes konstigt, då var allt på bättringsvägen efter första operationen och jag visste att de hade fel. Jag stack utomlands året efter och ville bevisa att de hade gjort fel. Jag bröt handleden förta träningen och nyckelbenet första matchen, så de fick ju rätt i att jag inte spelade 45 matcher, men det var inte på grund av höften. Det var lite surt faktiskt, vi hade kunnat gjort något bra med Leksand där och då.

Ångrar du något från din karriär?

– Nej, jag har tagit ut all ur hockeylivet och hoppat på det som har känts bra. Jag har gått på magkänslan. Det har inte alltid varit det som gett mest pengar. Det enda jag ångrar egentligen är att man inte tränade bättre när jag var yngre.

Joakim Lundström om ...

► Pengarna från hockeykarriären:

– Pengarna som vi fick över från Ryssland, de investerade vi i lägenhet och hus så de pengarna är kvar på det sättet. Alla andra år har det varit strul med skador hela tiden, man tjänar bra som hockeyspelare inte minst utomlands. Men för mig har det varit sexmånaderskontrakt hela tiden. Jag har ofta varit skadad in i september, oktober eller november. Då är det en lång period som man inte har några pengar in och då försvinner det som man sparat från året innan ganska fort. Men jag ångrar ingenting, även om jag inte har en massa pengar på banken så har jag många upplevelser från karriären. Det är värt tio gånger så mycket egentligen.

► Starkaste drivkraften:

– Att bevisa för alla andra när de sagt att man inte håller. Jag har blivit placerad i ett fack i Sverige där de sagt att "han blir en andremålvakt på sin höjd". Det har varit en drivkraft för mig, att visa att jag är bra. Det är många som har uttalat sig om det. Men det är bara i Sverige de har sett det så, när jag värvades till KHL och Ryssland så såg de mig som förstekeeper. Sedan när jag kom tillbaka igen till Sverige blev jag back up i Leksand igen, det har varit det facket i Sverige.

► När han var på toppen av karriären:

– Mitt år i Timrå och året i Ryssland. Det gick fantastiskt bra i Ryssland fram till att jag gjorde illa höften. Sedan hade jag ett bra år i Slovakien för tre år sedan också, men bröt tummen mitt i allt. Men det är svårt att jämföra de olika ligorna.

► Konflikterna:

– Tyvärr kanske det ligger mig i fatet att jag inte är konflikträdd. Jag har min starka tro och uppfattning om vad jag tycker är bra för min egen utveckling. Det har inte alltid gått ihop med alla. Det kanske upplevs som att jag är kaxig, men själv tycker jag inte att det handlar om det.

Mer om Joakim Lundström

Ålder: 35.

Bor: Villa i Kvissleby.

Familj: Sambon Helene, sönderna Elvis, född 2011, och Cornelis, född 2014.

Klubbar som målvakt: Strömsbro IF, Brynäs IF, Almtuna IS, Valbo AIF, Sundsvall Hockey, Timrå IK, Frölunda, Borås HC, Admiral Vladivostok, HIFK, Leksands IF, Medvescak Zagreb, HC Nove Zamky, HC Kosice, SC Csíkszereda.