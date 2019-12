Förslag om ändrade regler för uppvaktning av kommunanställda – så mycket är gåvorna värda

Kommunen uppmärksammar sin personal vid årsslutet då man haft 25 års anställning, slutar sin varaktiga tillsvidareanställning och i samband med pensionering.

Den ändring som ligger i förslaget gäller hur länge man ska ha varit anställd för att uppvaktas när man slutar. I dagsläget ska man ha haft en tillsvidareanställning i sex år eller mer. Detta föreslås ändras till två år. Samma gäller gåvan förtroendevalda får när de väljer att sluta efter varaktigt uppdrag.

– Det är för att det ska bli lika inom kommunen och våra bolag, det brukar oftast handla om en blombukett, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S).

Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om ändring av uppvaktningsreglerna.

Så ser kommunens uppvaktningar ut:

Alla medarbetare i kommunen får en årliga gåva motsvarande värdet av 300 kronor.

När du nått 25 års anställning inom kommunen eller de kommunala bolagen så får man en gåva till ett värde av 5000 kronor.

När man avslutar sin varaktiga anställning så får man en gåva till ett värde av 1,1 procent av prisbasbeloppet.

När en anställd går i pension uppvaktas man med en gåva till värde av 1000 kronor eller en Hedemoralitografi.

Alla som gått i pension under året bjuds dessutom in till en gemensam tre-rätters middag. Förvaltningsassistent för kommunstyrelseförvaltningen samordnar middagen. Förvaltningschefer deltar under middagen.

Förtroendevalda som avslutar sitt varaktiga förtroendeuppdrag får en gåva för 1,1 procent av prisbasbeloppet.

Samtliga kostnader för gåvorna är inklusive moms.