Första coronavaccinen avverkade – så länge kommer vaccinationerna att pågå

Olof Ehrs är vaccinsamordnare på Region Dalarna. Han berättar att Dalarnas första 200 vaccindoser landade under helgen i Borlänge och i Rättvik.

– Vi ville leverera till en liten och en stor kommun för att testa vaccinationskedjan, säger Ehrs.

Region Dalarna har nu fått testa att ta emot vaccinet, leverera det till verksamheterna, bereda den och vaccinera.

– Det här första vaccinet kräver en speciell hantering, kortfattar Ehrs.

Tidigt under söndagsmorgonen levererades vaccinet till de två kommunerna och under söndagen vaccinerade man de boende. Under den här veckan väntar man ytterligare en leverans och vaccineringen kommer då att fortsätta under nästa vecka.

– Vi räknar med en leverans den här veckan och ytterligare en under nästkommande vecka. Och det vi hoppas på nu är att alla äldreboende ska vara klara innan nästa vecka är slut, säger Ehrs.

– Nu kan det bli mellan 5 och 10 vacciner men det är svårt att säga innan de blir godkända. Vi väntar också på doser med Moderna. Vaccinationerna kommer att pågå in i juni, kanske in i juli, säger Ehrs.

Det finns i dag en prioritetslista för vem som får vaccinet i första hand. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende kommer att få det först tillsammans med personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare. Den tredje kategorin som stämmer in på prioritetslistan är så kallade hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.

– Vi får nu möjlighet att prova vår logistikkedja inför den omfattande och storskaliga vaccinationen av covid-19. Vi har valt Borlänge som är en större kommun och Rättvik som är en mindre kommun för att få en bred bild av hur logistik, kyltransport och samverkan mellan aktörer fungerar, säger Karin Stikå Mjöberg, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Dalarna.