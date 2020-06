Första konkursvågen över – normala nivåer i dag

Statistiken kommer från kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser i maj ökade med 5 procent, jämfört med samma månad förra året.

Inom byggbranschen minskade antal konkurser med 22 procent jämfört med maj förra året, då 2,8 bolag per dag gick i konkurs i maj i år.

Inom hotell- och restaurangbranschen fortsätter däremot konkurserna att öka. I maj ökade antalet med 54 procent jämfört med maj i fjol.

Många företag som gick i konkurs under den första vågen hade redan dålig lönsamhet. De var i regel små verksamheter med några detaljhandelskedjor inom mode som undantag. Just nu går 20 företag om dagen i konkurs jämfört med lika många under 2019.

Enligt UC är det troligt att det kommer en andra konkursvåg i höst.

De företag som brukar gynnas i en lågkonjunktur är lågprisbolag som kan få ett uppsving om pandemin klingar av.