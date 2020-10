Första trean på hemmaplan för Mora – inför glada MIK-kullor: "Oerhört sköna poäng"

Mora åkte tidigt på en kalldusch när Hampus Harlestam dunkade in ett skott från blålinjen som målvakten Olof Lindbom nog ville ta tillbaka.

Men minuterna senare kom kvitteringen efter att Oskar Stål Lyrenäs påpassligt tryckt in pucken i numerärt överläge.

Mora spelade starkast inledningsvis, men det var gästerna från Uppsala som var effektiva. 6–5 i skott efter första perioden talar en del för det.

Vi gick till första periodpausen där Almtuna hade ledningen med 2–1 efter Mattias Johanssons styrning via Filip Hasas hårda skottpassning.

Sedan skulle det bli show av Johan Persson.

Almtuna slarvade i egen zon och bjöd i stort sett bara bort pucken till Måns Carlsson som passade en helt fri Johan Persson.

2–2 som senare skulle bli 3–2.

Efter det hårda skottet från Adam Masuhr fick Erik Hanses problem och tappade bak pucken. Där stod, olyckligt nog för honom, Johan Persson och kunde enkelt raka in ledningsmålet.

Och det var en tillfreds tvåmålsskytt som intervjuades av C More efter sina fullträffar.

– Vi kommer upp mycket bättre i andra och jag får in lite turmål, sade Persson till C More efter två perioder.

I tredje skulle matchens andra tvåmålsskytt presentera sig.

Först kontrade Tim Söderlund för Almtuna, men istället för att skjuta valde han att passa. Det skulle han inte ha gjort.

För strax därefter tog Oskar Stål Lyrenäs fart och smackade in 4–2 för Mora.

Almtuna reducerade med 1,5 sekunder kvar, men det räckte inte. Mora tog tre sköna poäng för första gången på hemmaplan.

– Ja, det var skönt. Vi ville visa att vi är ett starkt hemmalag. I andra rycker vi upp oss och tar över. Oerhört sköna poäng. En helt annan sport med publik här, säger en glad Oskar Stål Lyrenäs som hyllade MIK-kullorna efter matchen i segerintervjun med C More.

Matchens målskytt

Ja, det var han som vände matchen för Mora. Jag snackar naturligtvis om Johan Persson. Han är nu uppe i fem mål på bara fem matcher. Persson är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Gjorde 24 mål i fjol och det finns nog goda chanser att komma upp i samma skörd även denna säsong.

Matchens slarv

Lite slarvigt i uppspelet stundtals. Det är väl det enda negativa man kan komma på i den här matchen.

Mora IK:s tre bästa

Johan Persson

Bara öser in mål. Det är nästan så man kan räkna med att göra mål i varje match.

Oskar Stål Lyrenäs

Vass framför mål i powerplay och fick även utdelning. Visar att han kan bidra med "secondary scoring" bakom den ovan nämnde.

Viktor Amnér

Har varit blek i säsongsinledningen. Men i kväll var han stark och visade skottvilja. Bidrog med mycket offensivt men slet över hela banan.

►Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Mora IK–Almtuna IS x–x (1–2, 2–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (01.27) Hampus Harlestam (Martin Mellberg), 1–1 (04.38) Oskar Stål Lyrenäs (Måns Carlsson, Daniel Ljunggren) spel fem mot fyra, 1–2 (13.58) Mattias Johansson (Filip Hasa, Tobias Liljendahl).

Andra perioden: 2–2 (01.24) Johan Persson (Måns Carlsson), 3–2 (08.20) Johan Persson.

Tredje perioden: 4–2 (05.27) Oskar Stål Lyrenäs, 4–3 (19.58) Filip Hasa (Hampus Harlestam)

Skott: 35–18 (6–5, 18–7, 11–7)

Utvisningar, MIK: -

AIS: 3x2 min

Domare: Daniel Eriksson, Christoffer Holm.

Publik: 50.

Så ställde Mora upp

Målvakter:

Olof Lindbom (Matteus Ward)

Backpar:

Mattias Nörstebö – Adam Masuhr

Isak Pantzare – Viktor Amnér

Kristoffer Gunnarsson – Isac Heens

Forwards:

Måns Carlsson – Daniel Ljunggren – Johan Persson

Oscar Eklind – Lukas Wernblom – Oskar Stål Lyrenäs

Isac Andersson – Ludvig Larsson – Wilson Johansson

Charles Eklund – Robin Johansson – Filip Lennström

Så ställde Almtuna upp

Målvakter:

Erik Hanses (Oscar Leijon)

Backpar:

Nikolai Belov – Gustav Lindström

Victor Aronsson – Marcus Karlström

Filip Hasa – Simon Löf

Forwards:

Johan Södergran – Emil Berglund – Viliam Haag

Jesper Norbäck – Hampus Harlestam – Martin Mellberg

Tim Söderlund – David Karlström – Tobias Liljendahl

Calle Åsell – Mattias Johansson – Felix Carenfelt

William Wiå