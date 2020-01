Förstalinan levererade när Borlänge befäste serieledningen – Elfsberg om viljemålet som visade vägen: "Följde med in jag också"

Efter två säsonger i Hudiksvall återvände Patrik Elfsberg till Borlänge inför den här säsongen och är totalt inne på sin fjärde vinter i föreningen och han är en av få i dagens trupp som var med och kvalade till allsvenskan för fyra år sedan.

När han får frågan om huruvida årets upplaga av BHF är den bästa han spelat i får han dock vissa problem.

– Det törs jag knappt svara på. Det är klart att det här laget har många likheter med det som var under min andra säsong när vi gick till kvalserien. Men det är alltid svårt att jämföra. Men så här spelskickliga som vi är och sättet som vi spelar på, det har jag inte varit med och upplevt, konstaterar Elfsberg.

Oavsett vilket – Borlänge Hockey fortsätter att gå som tåget och onsdagskvällens seger mot Lindlöven var lagets sjätte raka.

I bräschen gick förstalinan i en match där Borlänge dundrade iväg hela 53 skott på mål, men bara lyckades sätta två puckar i det.

Lagkaptenen Elfsberg visade själv vägen efter tio minuter då han helt sonika tog pucken, slet sig fram från höger och tog med sig både puck och motståndare rakt in målet.

– Det blev så (skratt). Nej, men de har ju varit lätträknade i år, så det var jävligt skönt. Jag vet inte hur den gick in till slut, men jag följde med in jag också. Jag vet inte om jag körde in i backen, men sen låg både pucken och jag i målet.

Var det inte lite av ett Elfsberg-mål, med mycket hjärta inblandat?

– Lite så är det ju. "Pajen" (Markus Persson) står ju för finliret, så får jag göra såna där (skratt). Men det var skönt att kunna visa vägen på det sättet idag.

Finlir, det var precis vad just "Pajen" bjöd på när Borlänge i mitten av den sista perioden till sist lyckades sätta tvåan, som även kom att sätta punkt för matchen.

Hela Borlänges förstakedja var inblandad där Elfsberg spelade pucken till Persson som därefter stod för en löjligt läcker framspelning när han släppte pucken bakom ryggen till en fristående Jacob Thor.

– Vi har jävligt roligt ihop på isen och det är ju roligt när det blir utdelning också, som idag när vi får vara inblandade alla tre och avgöra. Det känns som att vi kompletterar varandra alla tre och nu har vi spelat ihop en tid också. Ända sen Allettan började så har det klickat i på riktigt och vi har i princip fått utdelning hela tiden. Så det hoppas och tror man ju att vi kan fortsätta med, säger Elfsberg.

Finns det ännu mer att plocka ut av er?

– Så är det väl egentligen. Ser man på matchen idag så hade vi ju bud på att hänga nån till, utan problem. Sen är det svårt att ha det som krav, vi gjorde ju två ändå. Men absolut, höjer vi effektiviteten så finns det lite mer att kräma ur.

Borlängeledningen mot Lindlöven var visserligen länge ganska skör, men trots det kände aldrig kaptenen att de tre poängen var särskilt hotade.

– Det kändes ändå som att vi hade koll på matchen i långa stunder. En sån här dag hade man ju gärna sett att vi hade fått lite mer utdelning, så att vi hade kunnat spela lite mer avslappnat. Vi släppte ju till lite väl enkla lägen för dem också, även om nu Alex stod på huvudet igen.

Alex ja.

Målvakten Alexander Johansson har uppvisat ruskig form under en tid nu och efter sin femte nolla för säsongen så valde han efter matchen att hylla samarbetet med målvaktstränaren, Kjell Snibb.

Patrik Elfsberg, å sin sida, är inte sen med att lyfta fram burväktarens betydelse för laget.

– Jag tycker att han har varit klockren länge och det är så skönt att vi får ge honom en nolla idag också. Det är riktigt stabilt. Och sen är det ju bra att Victor (Eriksson) är på väg tillbaka nu, så att vi får igång honom också. Men ända sen Victor gick sönder och Alex har stått allt så har han varit grym. Han är riktigt viktig och det har pratats lite för lite om honom tycker jag.

Sju omgångar återstår av Allettan och just nu är det Borlänge som tronar överst i tabellen. Skulle man orka hålla i den placeringen så innebär det att man slipper play off-omgångarna och istället går direkt till Hockeyettan-finalen mot det segrande laget i Allettan södra. Segraren där är sedan klar för kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Att göra allt i sin makt för att behålla tätpositionen kan därmed bli ruskigt betydelsefullt i slutändan.

– Med det upplägget som är så är det ju grymt viktigt. Sen är det klart att man vill tro att man ska klara av det oavsett vilken väg man tar, men man får ju en fördel, trots allt.

På fredag spelar Borlänge Hockey seriefinal mot tabelltvåan Hudiksvall.

Matchfakta – Allettan norra

Borlänge Hockey–Lindlövens IF 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (10.40) Patrik Elfsberg (Markus Persson, Olle Strandell).

Tredje perioden: 2–0 (10.54) Jacob Thor (Markus Persson, Patrik Elfsberg) spel fem mot fyra.

Skott: 53–20 (14–4, 16–13, 23–3).

Utvisningar, BHF: 2x2 min. LIF: 4x2 min.

Domare: Andreas Wikström.

Publik: 528.