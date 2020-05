Förstamajinsamlingen mot kvinnovåld – så mycket fick Kvinnojouren in

I år samlade Socialdemokraterna i Borlänge in pengar till Kvinnojouren under förstamajfirandet. Totalt samlade man in 42 094 kronor som nu oavkortat går till Kvinnojouren i Borlänge.

– Det är dags att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor och den ojämställdhet som råder i samhället. Jag hoppas att pengarna vi samlat in kan göra skillnad, säger Mikael Karlsson facklig ledare för Socialdemokraterna i Borlänge.

Socialdemokraterna uppger att pengarna kommer från enskilda personer och från organisationer som vanligtvis är med och stödjer arbetarrörelsens förstamajfirande.