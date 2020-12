Försvarsspelet lyfte IBF Faluns anfall: "Verkade funka mot det här laget"

IBF Faluns damer har haft det jobbigt under de första matcherna i Superligan. Visserligen har poängskörden blivit bättre än många förväntat sig – men många billiga mål har släppts in.

Inför hemmamatchen mot Warberg ändrade laget sitt spelsätt och släppte bara in ett spelmål på hela matchen.

– Man känner sig mera trygg, säger lagkapten Erika Andersson.