Försvunne Kent hittad – Dottern: ”Han är trött, medtagen och frusen”

Kent försvann från sitt hem i Grycksbo tidigt under onsdagsmorgonen. Polisen fick in en anmälan om försvinnandet vid 07-tiden samma morgon. Sökinsatser sattes in där polis, militär, Missing People, Frivilliga resursgruppen och Fjällräddningen deltog. Helikopter och drönare sökte av områden i Grycksbo med omnejd.

70-årige Kent har god fysik och är van att röra sig i över stora ytor i området. Polisen fick också in säkra vittnesuppgifter om att han hade setts i Grycksbo vid 05.30-tiden under onsdagsmorgonen på väg mot riksväg 69.

Efter ett tips vid 19-tiden under torsdagskvällen fick man äntligen napp. Boende i Tomsarvet utanför Grycksbo hade anträffat en man som man misstänkte var den försvunne Kent. Polisatrullen som skickades till platsen kunde identifiera mannen som Kent. Man skickade dit en ambulans för att titta närmare på hälsotillståndet.

– Det var en privatperson som hittade honom. I området där han hittades finns inte mycket bebyggelse. Personen förstod naturligtvis att det var Kent som gått vilse och kontaktade polisen, berättar dottern Ewa.

Hur mår han nu?

– Han är trött, medtagen och frusen. Och hungrig naturligtvis. Efter omständigheterna mår han bra. Han är kvar på Falu lasarett för observation. Han behöver lugn och ro. Även vi behöver lugn och ro.

– Jag är naturligtvis tacksam för de som hjälpt till i sökandet efter Kent. Polis, militär, Missing People, ja, alla som varit med. En fantastisk uppslutning från frivilliga. Jag vill också tacka alla som hört av sig och stöttat. Många har varit engagerade och hjälpt till.

Har han berättat något om var han varit?

– Han har tagit en kvällspromenad ungefär, det är så han har känt. Han förstår inte uppståndelsen. Vi anhöriga har varit i området flera gånger under de här dagarna och letat. Han har nog varit i skogsområdet där, men vi har inte sett honom.

Har han haft någon anknytning till området där han hittades?

– Nej, det som hände tror jag är att han träffade på en person under onsdagsmorgonen som var ute och joggade och antagligen har han följt efter personen. Det var samma person som lämnade den säkra vittnesuppgiften till polisen.

– Det var bra att vi hittade honom igår kväll. Jag tänkte - en natt till ute i skogen. Det tär på en att fundera och fundera var han kan vara. Vi hade en magkänsla vi anhöriga att han måste vara någonstans i skogen runt den platsen där han hittades. Eftersom det kom så få tips in så tydde det på att han inte var bland folk. Fler skulle ha sett honom då bilden på Kent lämnades ut till polisen i ett tidigt skede. Han har haft en himla tur iallafall. Men han var väldigt medtagen och hungrig när han hittades naturligtvis.