Fortfarande sämst i SHL – men Leksand ser en ljusning efter PP-målet senast: "Vi har faktiskt haft jäkligt bra powerplay"

Leksand har SHL:s sämsta effektivitet i powerplay och är näst sämst i boxplay. I alla fall om man tittar på gjorda och insläppta mål.

Trots att Leksand har haft fler numerära överlägen än underlägen (65 mot 60) har man släppt in mer än dubbelt så många mål i boxplay, som man gjort i powerplay. Räknar man in de fyra mål som laget släppt in med en man mer - Leksand har skrämmande 7–4 i målskillnad i PP – är lagets sammanlagda facit när något av lagen har reducerat manskap på isen 7–22.

Men det är ändå inte hela sanningen om lagets powerplayspel, hävdar Jens Nielsen. Om man tittar på de i hockeykretsar allt populärare "underliggande" sifrrorna, ser det bättre ut.

– Vi har ju anställt en som håller på med statistik och gör alla uträkningar, och sen Spencer (Abbott) kom har vi haft ett av ligans bästa powerplay, säger Nielsen, väl medveten om att det är ord som kan få en och annan LIF-supporter att sätta kaffet i halsen.

– Jag är inte dum, vi har ju inte gjort mål, även om vi gjorde ett sist. Så vi jobbar vidare med det. Men vi har faktiskt haft jäkligt bra powerplay och bra chanser.

Det Jens Nielsen pratar om är saker som linjer i spelet, hur snabbt man lyckas etablera sig i anfallszon och hur man kontrollerar spelet där. Hur många och vilken typ av avslut man tar.

En snabb titt i den officiella statistiken, och en kort övning vid kalkylatorn, avslöjar också att Leksand är sexa i SHL när det gäller skott på mål per spelad minut i powerplay.

– Vi har ju jättemånga riktigt bra målchanser, men har inte fått in pucken. Men det är inte så att vi lutar oss tillbaka och är nöjda med powerplay bara för att spelet funkar bra, när vi inte gör mål. Vi hade ju ett långt snack om både powerplay och boxplay med alla inför matchen mot Rögle och vi försöker verkligen jobba med det. Modern hockey i dag handlar mycket om att special teams ska vara bra.

Även i boxplaystatisken sticker Leksand alltså ut negativt. Både när det gäller faktiska insläppta mål och effektivitet är man näst sämst i serien, bara Växjö är sämre.

– Boxplay jobbar vi också mycket med för att bli bättre. Vi har väl släppt lite för enkla mål i boxplay helt enkelt. och där har vi ändrat lite sen Linköpingsmatchen där vi släppte in tre. Och det är samma där, vi ser en förbättring, säger Jens Nielsen.

Senast mot Rögle vann Leksand special teams-matchen i matchen med 1–0, efter Daniel Gunnarssons snygga mål i den andra perioden. Låt vara att Rögle hade ett powerplaymål inne som dömdes bort efter videogranskning.

Det hjälpte också Leksand att ta en efterlängtad seger, den första sedan landslagsuppehållet.

– Det är klart att den var viktig, så att vi fortfarande är med i racet och ser lagen framför oss och att det inte blir ett stort hål uppåt. Den var jätteviktig. Och jag tycker att vi visade redan nere på Hovet (mot Djurgården) att vi var på gång. Egentligen var vi bättre där. Jag tycker inte att vi kom upp i samma nivå mot Rögle förrän i sista perioden, då vi var riktigt bra.

Men den perioden räckte till seger, eftersom Leksand bara låg under med ett mål efter de första 40 minuterna.

– Det har vi diskuterat mycket. Att när vi har våra dåliga stunder, då kan vi inte släppa in en massa mål. Det gäller att stoppa blödningen. Man kan ju inte, som vi gjorde mot Luleå, ligga under med 3-0 efter andra. Men kan man hålla det nere till bara ett mål även om det går dåligt i spelet, det ser vi ju att det kan man ta igen. Det är viktigt att ha en bra grund när det inte går som man vill, så att man inte släpper in tre, fyra mål.

Hur gör man det, är det bara mentalt eller finns det saker att justera taktiskt också för att undvika såna ras?

– Det är väl både mentalt och i spelet. Vi lär väl kunna gå tillbaka till ett spel när vi känner att det vi vill göra inte funkar. Att vi känner att vi kan bli stabilare på ett annat sätt. Alla lag har ju en dipp någon gång under tre perioder, då måste man hitta en grund, man kan inte bara åka framåt och tänka att nu ska vi göra mål i stället. Då är det kanske bättre att åka hem och täppa till lite i de lägena.