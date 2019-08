Fortsatta uppsägningar av arbetsförmedlare: ”Den största konsekvensen är att antalet långtidsarbetslösa har ökat”

Arbetsförmedlingen i Ludvika och Dalarna har under våren tvingats dra in tjänster.

Ingen tjänst har försvunnit under sommaren men till hösten tas det itu med chefsposterna.

– Det har gått lite både och. Vi har hanterat sommaren så gott vi kunnat med mindre folk som alla har rätt till semester, säger Mattias Olofsson, chef för arbetsförmedlingen i Dalarna.