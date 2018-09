Anton Lundin om nya rollen – och den tre månader långa måltorkan: "Inget som jag bryr mig om"

Han öste in mål under fjolåret och fortsatte på samma spår under försäsongen.

Den senaste tiden har dock Anton Lundin haft svårare att hitta nätet.

Inför matchen mot Norrby berättar Anton Lundin om sin tre månader långa måltorka.

Och varför den inte spelar så stor roll.

– Jag känner att om jag passar fram, så är en assist lika mycket värd som ett mål, säger Lundin.