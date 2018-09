Hjertstrand utvisad när Örgryte fullbordade Brages mardrömsvecka: "Horribelt domslut"

Förra söndagen gick Brage fram till en komfortabel 2–0-ledning hemma mot bottenlaget Norrby. Bara för att se Boråslaget vända och vinna.

Chockartat – men en försmak av vad som komma skulle.

I onsdags föll Brage borta mot serieledande Helsingborg med 4–1.

Väntat – men bara början.

Sen börjar alla runtomkring mig skrika och då ser jag att det är rött. Jag började nästan skratta.

I söndagseftermiddagens match på Gamle Ullevi mot Örgryte gick allt fel för Brage inledningsvis. Anton Lans nickade in 1–0 till göteborgarna redan i den fjärde matchminuten, och i den 17:e minuten rullade en friställd Gustav Ludwigson in 2–0 under Peter Rosendal.

– Inför matchen var vi hur taggade som helst. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om vi har någon därute som inte ger hundra procent, säger backen Benjamin Hjertstrand om IKB:s mardrömsstart som snart skulle bli än värre.

Det såg falusonen Hjertstrand själv till – med god hjälp av domaren Mirza Kazic, bör kanske tilläggas. En minut efter 2–0-målet stormades Öis Daniel Sliper fram mot Brages straffområde. Benjamin Hjertstrand fällde Sliper som ordnade ett fint frisparksläge för Öis – men så ryckte Kazic upp det röda kortet och strödde ytterligare salt i det öppna, grönvita såret.

– Jag gillar inte att prata om domare i efterhand. Men... Jag vände om när jag fick kortet och blev arg för att jag trodde jag fick en varning. Sen börjar alla runtomkring mig skrika och då ser jag att det är rött. Jag började nästan skratta, säger Benjamin Hjertstrand och fortsätter:

– Det är ett horribelt domslut att jag får rött direkt. Jag är väldigt, väldigt besviken. Om det fanns en ilska mot domaren när jag gick av planen blev det ännu värre när jag såg bilderna.

24-åringen hade gärna fått en förklaring till domarens beslut i efterhand, men fick inte.

– Man får ju inte vara i spelartunneln efter en utvisning, utifall man skulle vara skogstokig (skratt). Tyvärr så tappade domaren matchen.

Bara åtta minuter efter Benjamin Hjertstrands utvisning så reducerades även Örgryte till tio man efter att just Daniel Sliper gått med dobbarna före i kamp med Bragemålvakten Peter Rosendal.

En grönvit biljett tillbaka in i matchen?

Knappast.

Det var inte Brages kväll på Gamla Ullevi. Örgryte kontrollerade händelserna mot ett formsvagt dalalag som hade förtvivlat svårt att skapa vassa chanser.

Vi måste åka dit och tro på det. Alla slår alla i den här serien. Vi ska ta en match i taget och sen får vi se om vi kommer trea eller åtta. Det är bara att köra.

I stället skickade Hannes Sahlin in 3–0 på en elegant frispark efter en timmes spel. Christian Kouakou reducerade kort därpå, fint framspelad av anfallskollegan Marcus Astvald. Men någon Brageanstormning blev det aldrig mot göteborgarnas mål. Örgryte fastställde slutresultatet till 4–1 i den 86:e minuten på ett skott från Daniel Paulson.

► Så bra var Brage mot Örgryte – här är spelarbetygen

– Jag tror att vi måste gå tillbaka till grunderna och kämpa mer, vinna mer i duellspelet. På våren hade vi plusstatistik på naturgräs, men nu har vi haft två raka såna här matcher. Det är svårt att sätta fingret på vad som inte stämmer, säger Benjamin Hjertstrand.

I och med debaclet mot Örgryte fullbordades Brages mardrömsvecka med tre raka förluster och en målskillnad om 4–11. Drömmen om allsvenskt kval känns, med sex omgångar kvar att spela, därmed allt mer avlägsen för tabellfemman som har sex poäng upp till trean AFC Eskilstuna – som dock har en match mindre spelad.

På fredag kväll väntar ännu en tuff bortamatch på naturgräs för IKB: tabelltvåan Falkenberg.

– Vi måste åka dit och tro på det. Alla slår alla i den här serien. Vi ska ta en match i taget och sen får vi se om vi blir trea eller åtta i serien, avslutar Hjertstrand.

Matchfakta/Superettan

Örgryte IS-IK Brage 4–1 (2–0)

Målen: 1–0 (4) Anton Lans, 2–0 (17) Gustav Ludwigson, 3–0 (60) Hannes Sahlin, 3–1 (64) Christian Kouakou, 4–1 (86) Daniel Paulson.

Varningar: Alexander Zetterström (29), IKB, Jakob Lindström (42), ÖIS, Kristian Andersen (45+5) IKB

Utvisningar: Benjamin Hjertstrand (20), IKB, Daniel Sliper (28) ÖIS

Domare: Mirza Kazic

Publik: 1332

IK Brage på Gamla Ullevi: Peter Rosendal – Simon Stenberg, Alexander Zetterström, Mattias Liljestrand, Benjamin Hjertstrand – Robbin Sellin, Oscar Lundin (46), Kristian Andersen (88), Joseph Ceesay (84) – Marcus Astvald – Christian Kouakou.

Ersättare: Oliver Bergman (mv), Victor Bergh (88), Carlos Garcia, Erik Nilsson, André Kamp (46) och Samuel Aziz (84).